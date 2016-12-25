Когда у тульских ЗАГСов начнет действовать Единый реестр?

Чуть больше, чем через год, 1 января 2018 года в стране начнет функционировать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

23 декабря в правительстве Тульской области на заседании обсудили этот вопрос.

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова сообщила, что Федеральным законом № 219-ФЗ от 23.06.2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» предусмотрено создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, как составной части единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации.



Татьяна Абросимова.

Единый государственный реестр записей актов начнет функционировать с 1 января 2018 года. Оператором Единого государственного реестра ЗАГС определена Федеральная налоговая служба. Реестр будет построен на новом программном обеспечении.

В 2017 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена внедрение единого программного обеспечения в каждом органе ЗАГС для осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния в режиме онлайн, адаптация имеющихся каналов связи от органов ЗАГС к Центру обработки баз данных ФНС России, согласно установленным требованиям. Кроме того, органам ЗАГС предстоит перевести записи актов гражданского состояния с 1926 года с бумажных носителей в электронный вид и конвертировать данных из региональных информационных ресурсов субъектов РФ в Единый реестр ЗАГС.

«С 2020 года Единый реестр ЗАГС обеспечит для граждан возможность получения повторных документов о регистрации актов гражданского состояния в органе ЗАГС по месту жительства. Это значительно сократит время получения услуги в случае, если регистрация была произведена в другом регионе. Документы будут выдаваться в день обращения, а не в течение месяца», - проинформировала Татьяна Абросимова.

Основная задача органов ЗАГС на период до 31 декабря 2019 года - формирование единой региональной электронной базы данных записей актов на основе действующего программного обеспечения и конвертация ее в Единый реестр.

В настоящее время в Тульской области создана и функционирует электронная база данных, в которой содержится 95 % архивного фонда. Электронные записи актов введены в объеме свидетельств о государственной регистрации.

«Только после принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов, определяющих порядок заполнения записей актов в электронном виде, мы сможем приступить к доработке уже имеющейся электронной базы данных», - рассказала руководитель профильного комитета.

Субъектам Российской Федерации на проведение работ по созданию Единого государственного реестра из федерального бюджета выделены средства. Тульской области на 2017 год предусмотрено 34 млн рублей.

Татьяна Абросимова также проинформировала об изменениях, затронувших сферу ЗАГС. Федеральным законом от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» введен понижающий коэффициент 0,7 при уплате госпошлины за совершение юридически значимых действий с использованием порталов государственных и муниципальных услуг. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

В настоящее время в нашем регионе почти 50% обратившихся в органы ЗАГС граждан получают услуги в электронном виде.

«Полагаю, что реализация данного закона позволит увеличить количество граждан, использующих современные технологии для получения государственных услуг», - резюмировала председатель комитета.