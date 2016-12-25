Дети из Тульской области отправились в Москву на Кремлевскую елку

25 декабря из Тулы в Москву направилась первая делегация Тульской области для участия в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце. Об этом сообщает пресс-служба Тульского правительства.

В составе делегации 32 ребенка из государственных учреждений Тульской области (ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования», ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» г. Ефремов) и образовательных организаций муниципального образования Чернский район, а также 8 сопровождающих, включая руководителя делегации от министерства образования Тульской области, представителя УМВД России по г. Туле, врача-педиатра государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева».

Следующая делегация отправится в столицу 28 декабря. В нее войдут кадеты Первомайской кадетской школы и учащиеся Центра образования № 1 имени героя России Горшкова Д. Е. г. Тулы.

В Москву отправятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально незащищенных семей, отличники учёбы, победители и призёры всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов, соревнований и олимпиад.

В этом году благодаря инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина возможность побывать на Кремлёвской ёлке в Кремле получили 92 ребёнка, это почти в три раза больше чем в 2015 году.

Кроме того, по приглашению Правительства города Москвы участниками новогодних праздничных мероприятий в столице станут ещё 89 обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных образовательных организаций.