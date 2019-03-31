Станьте хозяином для золотого песика Марса

Марс невероятный пес, но сидит в отлове в самом последнем вольере в углу. Посетители до него часто даже не доходят. Но у него обязательно должен быть шанс найти любящую семью. Возможно, последний. Если на Марса сейчас не обратят внимание, вероятно, он так и будет годами сидеть в клетке.

У Марса яркий шикарный окрас, но испуганные преданные глаза.. ну согласитесь, совершенно не совместимые вещи! Такой золотой мальчик определенно должен стать любимцем семьи.

Он очень хочет снова начать верить людям, но пока немного боится. Ему очень нужна семья, любящая, добрая. И тогда он раскроется во всей красе и станет самым преданным другом.



Если вы готовы подарить ему дом, звоните: 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).