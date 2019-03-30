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Зверьё моё
Ласковый волчок Барон ищет дом

Ласковый волчок Барон ищет дом

Скорее всего, этот парень попал в отлов из-за своих солидных размеров. Но внешность, как это обычно бывает, обманчива.

Бароша добряк невозможный, ладит абсолютно со всеми. Обожает людей и очень нуждается в любви и внимании. С другими собаками либо играет, либо просто игнорирует. 

Барон станет идеальным компаньоном и другом для вашей семьи. Сейчас находится в приюте «Континент+».

В новый дом поедет привитым и кастрированным.

Хотите забрать этого красавчика? Звоните: 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:00 +3
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