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Собак выбросили в безлюдном месте

Собак выбросили в безлюдном месте

В Щекинском районе в отдаленном от населенных пунктов месте уже около дух недель живут две собаки. Складывается впечатление, что их туда вывезли специально, чтобы выбросить.

Собаки пока живы и невредимы, их подкармливают проезжающие. Но надолго ли это? Особенно в месте, где ездят машины. 

Собаки очень дружные между собой, контактные с человеком. Когда люди подходят к ним, они виляют хвостом и доверчиво смотрят в глаза. Им нужен хозяин! 

Или хотя бы какая-то помощь. Если вы хотите взять их или хотя бы приютить на время, звоните по тел. 8-915-788-67-15 (Татьяна Стекачева).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:05 +1
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