В Центральном парке Тулы нашли собаку. Хозяин, отзовись!

Вот такую собаку сегодня нашли в парке. Хозяина рядом нет, пса никто не ищет. На жаре ему совсем плохо, его до вечера приютили неравнодушные люди. Но держать долго у себя не смогут.

Девочка, очень контактная. Скорее всего, потерялась. Ищем прежнего хозяина! Знаете, чей это пес? Звоните по тел. 8-953-961-92-35.

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