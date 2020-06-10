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В Центральном парке Тулы нашли собаку. Хозяин, отзовись!

В Центральном парке Тулы нашли собаку. Хозяин, отзовись!

Вот такую собаку сегодня нашли в парке. Хозяина рядом нет, пса никто не ищет. На жаре ему совсем плохо, его до вечера приютили неравнодушные люди. Но держать долго у себя не смогут.

Девочка, очень контактная. Скорее всего, потерялась. Ищем прежнего хозяина! Знаете, чей это пес? Звоните по тел. 8-953-961-92-35.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:07 +5
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