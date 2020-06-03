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Котята родились на улице. Им нужна ваша забота

Котята родились на улице. Им нужна ваша забота

Мама этих очаровательных котят – бездомная кошка, которая прибилась к дачам. Её не успели стерилизовать, и в начале мая она родила этих малышей. 

Всего котят пять: три котика (полосатые и темный) и две кошечки (светло-серая и темная). Скорее всего, будут отличными мышеловами, как и мама. Приютите их, им очень одиноко на улице. 

Пристраиваются и в квартиру и в частный дом. Возможна доставка по Туле при необходимости. 

Хотите забрать их? Звоните по тел. 8-920-271-12-88 (Екатерина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:30 +3
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