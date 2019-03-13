Красавица и умница Агата 5 лет ждёт хозяев

Агата - красивая, умная собака. Была подобрана ещё щенком, и с тех пор скиталась по передержкам и вольерам.

В детстве она, видимо, простудилась, и из-за этого в туалет не может терпеть. Поэтому ей нужен дом, а не квартира.

Агата как ребёнок в детском доме: стены есть и накормлена, но нет главного - семьи.

Возьмите девочку к себе

в частный дом! Она станет вашим

лучшим другом!

Телефон: 8 (953) 427-65-57, Екатерина.