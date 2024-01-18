18 января: Розы из замороженных груш и старейшая женщина, катающаяся на водных лыжах

Доброе утро! До пятницы осталось всего-ничего, поэтому напитываемся хорошим настроением заранее. А еще не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле утром пройдет снег, а температура воздуха днем опустится до -13 градусов.

В мире гастрономии все больше и больше ресторанов стараются придумать что-то новое и уникальное, чтобы привлечь посетителей. И вот, в китайском городе Харбин, госпожа Ву, владелица одного из местных ресторанов, решила удивить своих гостей необычным способом.

Харбин является популярным туристическим направлением, особенно в зимний период. Поэтому, когда в ресторан приходит много людей, большинство из которых хотят отведать местного чая, госпожа Ву придумала удивительное украшение для напитка. Она замораживает груши и после придает им форму розы. Получившийся цветок она кладет в каждую чашку, делая напиток поистине неповторимым.

Гостей заведения так впечатляет красота этого напитка, что они сами наливают его себе, чтобы насладиться не только внешним видом, но и ароматом и вкусом чая.

Госпожа Ву утверждает, что она провела целое исследование и удостоверилась в том, что ни один другой ресторан не предлагает такой необычной услуги. Таким образом, ее заведение стало уникальным и привлекательным для туристов.

Сегодня слушаем Ed Sheeran - Shape of You.

Женщина из Солт-Лейк-Сити, США, по имени Дван Якобсен Янг, установила мировой рекорд как старейшая женщина, катающаяся на водных лыжах. В свои 92 она продолжает удивлять всех своим мастерством и энергией, которую она демонстрирует на водных лыжах.

Впервые Дван начала кататься в возрасте 29 лет и с тех пор не могла остановиться. Ее любовь к спорту не угасает, и она продолжает кататься вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Именно они обратили внимание на возможность установить мировой рекорд и связались с Книгой рекордов Гиннесса.

Сейчас Дван гордится своим достижением и сертификатом, который получила от Книги рекордов Гиннесса. Она призывает всех, независимо от возраста, заниматься любимыми видами спорта и не бояться пробовать что-то новое.

Персонажи известного аниме “Унесенные призраками” были перенесены в "реальный" мир с помощью нейросети, создав жуткую сцену из фильма ужасов. Юбаба, родители Тихиро и Хаку, все они появляются в виде свирепых существ, с ужасающим обликом, напоминающим классических персонажей фильмов ужасов. Безликий также представлен в виде жуткого создания, которое вызывает страх и отвращение. Это необычное сочетание аниме и ужасов создает уникальную атмосферу, которая поражает.

Интригующего настроения!