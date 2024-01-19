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  5. 19 января: Духи с ароматом WD-40 и шимпанзе, которая прошла Minecraft - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
19 января: Духи с ароматом WD-40 и шимпанзе, которая прошла Minecraft

19 января: Духи с ароматом WD-40 и шимпанзе, которая прошла Minecraft

Доброе утро! Добрались до прекрасной пятницы и ждем конца рабочего дня, чтобы хорошенько отдохнуть. А в этом нам помогут самых хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь со снегом и до +1 градуса. В субботу ожидается снегопад, но уже до -6 градусов. В воскресенье похолодает до -8 градусов и сохранится снежная погода.

Коллективы художников MSCHF представил на рынок новый продукт - одеколон со странными ароматами. В продаже доступны два варианта одеколона: с запахом популярного средства против коррозии WD-40 и с ароматом моющего средства для уборки. Флакон каждого аромата стоит 48 долларов.

MSCHF - это объединение художников, которые занимаются искусством, модой, технологиями и анализом капитализма. Они стремятся разрушить массовую культуру и корпоративные структуры.

До этого MSCHF уже успел создать множество необычных проектов, среди которых был собачий ошейник с ругательствами, музей фальшивок, коллекция электронной почты в капсулах и клуб антирекламы.

В эту пятницу слушаем Madonna - Hung Up.

Шимпанзе по имени Канзи удалось пройти игру Minecraft, убив Дракона Края, что является кульминацией игры. Примат начал осваивать игру еще летом прошлого года, и с тех пор постоянно улучшал свои навыки. Канзи научилась даже использовать различные механизмы, например, разливать воду на земле, чтобы избежать урона от падения с большой высоты. Это действительно впечатляет!

Можно только представить, как Канзи будет играть в будущем. Возможно, через пару лет мы увидим ее на киберспортивном турнире The International наравне с лучшими игроками мира. 

В связи с этим возникает вопрос: насколько умны обезьяны на самом деле? Ведь если Канзи смогла пройти такую игру, как Minecraft, то это может свидетельствовать о том, что обезьяны обладают гораздо большим интеллектом, чем мы думали.  Возможно, в будущем мы сможем использовать их способности для создания новых технологий и решения сложных задач.

Однако, стоит отметить, что пока что Канзи является единственным известным приматом, освоившим Minecraft. И хотя ее успех является впечатляющим, он не обязательно означает, что другие обезьяны также могут достичь подобных результатов.

Вокруг нас множество талантливых людей, каждый из которых обладает своим уникальным даром. Кто-то может работать с деревом с непревзойденной ловкостью, кто-то способен создать шедевр из обыкновенной пряжи, а есть и те, кому под силу сотворить нечто удивительное, казалось бы, из ничего.

Идеального настроения!

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сегодня, в 06:00 0
 
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