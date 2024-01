17 января: Тачпад в новом формате и стриминговый сервис для собак

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день и читаем только самые оптимистичные новости. Поехали!

Второй свитер не повредит. Сегодня в Туле опять снег, а температура воздуха днем опустится до -12 градусов.

Сегодняшний мир технологий постоянно удивляет нас новыми и необычными изобретениями. Одним из таких стал тачпад MouthPad - инновационное устройство, управляемое языком. Этот удивительный гаджет был разработан специально для тех, кому обычная компьютерная мышь кажется слишком скучной.

MouthPad изготавливается индивидуально для каждого пользователя после снятия слепка его зубов. Это делает его абсолютно уникальным и идеально подходящим для каждого владельца. Внешне девайс напоминает зубную пластину, которая абсолютно не мешает говорить.

Управление тачпадом осуществляется при помощи языка, что позволяет контролировать курсором на экране без использования рук. Это открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями и позволяет им взаимодействовать с компьютером на новом уровне.

В Японии появился уникальный музыкальный сервис для собак под названием One by One Music. Создатели этого сервиса утверждают, что он помогает собакам справиться с тревогой разлуки, улучшить поведение и снизить уровень стресса.

Сервис был протестирован в течение двух лет ветеринарами, которые отметили, что уровень стресса у собак снизился на 84 процента. Месячная подписка на сервис стоит 980 иен, что составляет около 600 российских рублей. Приюты для животных и хозяева подобранных собак могут пользоваться сервисом бесплатно.

Этот сервис может стать настоящим спасением для многих владельцев собак, чьи питомцы страдают от тревоги и стресса из-за отсутствия хозяев. Благодаря One by One Music, собаки могут наслаждаться музыкой, пока их владельцы на работе или заняты другими делами. Это помогает снизить уровень стресса и тревоги у животных, а также улучшает их поведение.

Многократная экспозиция, также известная как мультиэкспозиция, представляет собой особый фотографический прием, который заключается в наложении нескольких кадров друг на друга. Этот прием является достаточно сложным и вместе с тем распространенным в области кинематографа и фотографии.

