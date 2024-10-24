  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 24 октября: мягкий питомец с Искусственным Интеллектом и маленькая богатырка - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
24 октября: мягкий питомец с Искусственным Интеллектом и маленькая богатырка

24 октября: мягкий питомец с Искусственным Интеллектом и маленькая богатырка

Доброе утро! Не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все затянулось тучками. Сегодня в Туле весь день пасмурно, а воздух прогреется до +8 градусов.

CASIO представил мягкую игрушку с интегрированным искусственным интеллектом — Moflin. Этот мохнатый друг, оснащённый несколькими сенсорами, динамиком и вибромотором, реагирует на прикосновения своего хозяина, умеет качать головой и демонстрировать широкий диапазон эмоций — от грусти до радости.

Созданный как анти-стресс гаджет, Moflin помогает справляться с тревожностью и приносит уют в повседневную жизнь. Несмотря на отсутствие лап, владельцы могут легко перемещать своего нового питомца в нужное место.

Moflin доступен в двух элегантных цветах: персиковом и сером. Начальная цена составляет 400 долларов, а дополнительные услуги по грумингу питомца обойдутся в 80 долларов за сеанс.

John Newman - Come And Get It.

Второклассница Лидия Котельникова из Перми удивила мир, установив мировой рекорд в жиме штанги лежа. Девочка подняла штангу весом 10 килограммов целых тысячу раз за 42 минуты, что стало настоящим достижением в её уже впечатляющей спортивной карьере.

Лидия не впервые радует своих поклонников новыми рекордами — это уже 24-й в её активе. За свою недолгую, но насыщенную карьеру она успела зарекомендовать себя как настоящая «девочка-богатырь». 

Спортивные достижения Лидии не ограничиваются только жимом штанги. С четырёх лет она занимается акробатикой, с пяти — дзюдо, а с девяти — греко-римской борьбой. Её тренировки проходят восемь раз в неделю, что говорит о невероятной целеустремлённости и трудолюбии. 

Рэйчел Остин — художница-самоучка из Глостершира, Великобритания, которая обожает работать с текстильными материалами. Недавно она поделилась со своими подписчиками в интернете новым достижением: она научилась создавать очаровательных мышек-ведьмочек из фетра.

Милого настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 06:00 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
23 октября: повязка для определения будущего и новое слово в гигиене полости рта
23 октября: повязка для определения будущего и новое слово в гигиене полости рта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.