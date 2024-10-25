25 октября: клатч в форме сельдерея и трехрукий дирижер

Доброе утро! Радуемся пятнице и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. В Туле с пятницы по воскресенье будет дождливо, а температура воздуха будет расти с +8 до +10 градусов.

Мир моды продолжает удивлять своими смелыми решениями, и клатч в форме сельдерея от Moschino — яркий тому пример. С ценой в $4995 (484 000 рублей) этот аксессуар не только привлекает внимание, но и вызывает множество вопросов о его целесообразности и предназначении.

На первый взгляд, клатч действительно может напоминать свежие стебли сельдерея, с их характерной текстурой и ярким зеленым цветом. Издалека он выглядит настолько реалистично, что трудно сразу понять, что это всего лишь модный аксессуар.

Кому же пригодится такой необычный клатч? Возможно, он станет изюминкой для смелых модниц, стремящихся выделиться из толпы и добавить эксцентричности в свой образ.

Несмотря на свою странность, клатч от Moschino найдет своих покупателей. В мире, где индивидуальность и креативность становятся все более важными, подобные аксессуары становятся не просто предметами гардероба, а настоящими произведениями искусства.

Сегодня берем от дня все и слушаем THE HATTERS — ВСЁ СРАЗУ.

В Германии состоялся уникальный концерт, в котором робот-манипулятор дирижировал Дрезденским симфоническим оркестром (Dresden Sinfoniker). Это устройство, оснащенное тремя световыми мечами, координировало действия музыкантов, создавая на сцене необычную атмосферу.

Концерт был разделен на два акта. В первом акте дирижировал Магнус Лоддгард, который управлял ансамблем из шестнадцати музыкантов и четырех ударников. Во втором акте дирижирование перешло к трехрукому роботу MAiRA, каждая рука которого отвечала за свою часть оркестра.

В программе прозвучали произведение композитора Виланда Рейсмана, требующее нестандартного подхода к дирижированию, а также музыкальная работа Андреаса Гундлаха, написанная специально для этого робота. Это событие стало важным моментом на пересечении технологий и искусства, открывая новые горизонты в музыкальном мире.

В сети стало популярно новое забавное животное — барханный кот. У этих котиков очень недовольные, но при этом милые мордочки. Их можно встретить на севере Африки, в ряде арабских стран, а также в Пакистане и Туркменистане.

Спокойного настроения!