23 октября: повязка для определения будущего и новое слово в гигиене полости рта

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле днем пройдет небольшой дождь, а ближе к вечеру станет солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов.

В России была разработана «распределяющая шляпа» (повязка), позволяющая школьникам получать индивидуальные рекомендации по выбору профессии. Эту инновацию представила биотех-лаборатория Neiry.

Носимая повязка под названием «Брейни» оснащена электродами, которые фиксируют электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, подключаясь к компьютеру. Система анализирует более 15 различных параметров, таких как уровень концентрации, расслабленности, усталости, стресса и вовлеченности в процесс.

В процессе исследования участник выполняет тест в определенной области, а по его завершении система формирует подробный отчет. Результаты можно обсудить с квалифицированным профориентологом, что поможет школьникам сделать осознанный выбор в отношении будущей карьеры.

Сегодня просыпаемся с британской виртуальной группой Gorillaz - Désolé ft. Fatoumata Diawara.

На маркетплейсах появились необычные зубные пасты, которые обещают сделать чистку зубов не только полезной, но и необычной! В их ассортименте — зубная паста со вкусом энергетика, а также экзотические варианты, такие как абсент, виски и ром.

Цена на тюбик составляет около 247 рублей, что сопоставимо с ценой банки энергетика. Теперь вы можете не только наслаждаться любимыми вкусами, но и поддерживать здоровье зубов!

Лито Лиф — японский художник, который создает удивительные "иллюстрации", вырезая детализированные изображения на листьях. Его работы в основном сосредоточены на животных, и он демонстрирует небольшие сцены, наполненные множеством мелких деталей, в рамках одного листа.

Прекрасного настроения!