30 января: Номинанты на Оскар из «Ну, погоди!» и жуки-киборги

Доброе утро! Начинаем новый день с порции горячего завтрака и парочки хороших новостей. Поехали!

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Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха будет примерно 0 градусов.

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В одной соц. сети пользователь с ником @super_VHS, создал коллекцию, где каждый фильм, номинированный на премию «Оскар», представлен кадром из популярного советского мультсериала «Ну, погоди!». Он выбрал изображения, которые отражают название или сюжет каждой ленты.

Например, если бы фильм "Оппенгеймер" происходил в мире мультфильма, то главным персонажем был бы Волк на фоне взрыва . А в фильме "Барби" актриса Марго Робби была бы Зайцем с рыжей копной волос.

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<img src="https://img.myslo.ru/article/b2/a6/c30e-62a5-448a-a253-c7097a17d69f/2024-01-29-19-27-34-365911.png" />

Сегодня слушаем Katy Perry-Bon Appetit.

Китайский энтузиаст Yi Zhi Zhu, занимающийся созданием необычных роботизированных моделей, привлек внимание зрителей со всего мира благодаря своему уникальному YouTube-каналу . Используя панцири морских существ и экзотических насекомых, талантливый изобретатель создает сложные механизмы, которые заставляют киборгов двигаться.

Модели, созданные Yi Zhi Zhu, поражают своей детализацией и реалистичностью. Благодаря своим навыкам и знаниям, автор способен вдохнуть жизнь в неживые объекты, создавая киборгов, способных двигаться и выполнять различные действия.

На своем канале Yi Zhi Zhu публикует видео процесса создания своих моделей и подробно показывает о технологиях, которые он использует. Его работы не только развлекают зрителей, но и служат образовательным материалом для тех, кто интересуется робототехникой и технологиями искусственного интеллекта.

Часто, даже в самых обыденных вещах, можно найти что-то необычное и интересное. В данной подборке представлены забавные этикетки, которые по той или иной причине привлекают внимание.

Веселого настроения!