31 января: Пылесос с дополненной реальностью и Cybertruck по-русски

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Когда-нибудь тучи разойдутся. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха будет около -2 градусов.

Дэниел Бошан, инженер из Канады, предложил идею создания пылесоса с системой дополненной реальности, который будет показывать оставшиеся загрязненные участки на поверхности. Бошан работает в известной компании Shopify, специализирующейся на разработке систем виртуальной реальности (AR) и дополненной реальности (VR).

Пылесос оснащен специальным приложением, которое устанавливается на очки виртуальной реальности. Это приложение определяет, какая часть поверхности является полом, и подсвечивает ее определенным цветом. Затем пользователь может стереть эту заливку, используя закрепленный на пылесосе контроллер VR.

Такая система позволяет пользователю видеть, какие участки пола еще не были обработаны пылесосом, а также помогает контролировать качество уборки. Эта идея Бошана стала настоящим прорывом в области технологий уборки и привлекла внимание многих компаний-производителей бытовой техники.

Сегодня слушаем российскую рок-группу Дайте танк (!)– Люди.

В базе Федерального института промышленной собственности был обнаружен патент на необычный дизайн автомобиля – ВАЗ-2104 выполнен в стилистике знаменитого американского пикапа Tesla Cybertruck. Заявку на патент оформил житель города Курск.

Дизайн “вазовской четверки” включает в себя многие узнаваемые элементы Cybertruck: колесные диски практически идентичны, сбоку кузова расположены оранжевые габаритные огни, также характерные для американских автомобилей, а грани кузова имеют нарочито острый вид. Ручки открытия дверей выполнены выдвижными, что добавляет автомобилю футуристичности.

Согласно патентной заявке, новый автомобиль будет работать на электрической тяге. Однако пока неясно, станет ли этот проект серийным. В любом случае, это интересный взгляд на классический российский автомобиль, который может вдохнуть в него новую жизнь.

Люди всегда были изобретательны в создании устройств, которые улучшают, упрощают и просто украшают их жизнь. В этой подборке мы представляем вам несколько любопытных вещей, о которых, возможно, мало кто знает.

Уникального настроения!