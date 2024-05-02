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  5. 2 мая: сырное шоу в Нью-Йорке и стартап Swaayatt Robots бросает вызов хаосу - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
2 мая: сырное шоу в Нью-Йорке и стартап Swaayatt Robots бросает вызов хаосу

2 мая: сырное шоу в Нью-Йорке и стартап Swaayatt Robots бросает вызов хаосу

Доброе утро! Как прошли ваши первомайские выходные? Делитесь об этом в комментариях. 

Солнце еще выглянет. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +15 градусов.

Необычное событие привлекло внимание жителей Нью-Йорка: неизвестный мужчина в оранжевой маске устроил настоящее шоу, поедая целую пачку сырных шариков. 

Предварительно он расклеил по городу анонсы своего "выступления", и в назначенное время в парке Union Square собралась внушительная толпа. Зрители с энтузиазмом поддерживали  "сырного человека", скандируя "Cheeseball man" и подбадривая его.

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню «Primrose Hill».

Индийский стартап Swaayatt Robots работает над амбициозным проектом – созданием беспилотного автомобиля, способного передвигаться по сложным и непредсказуемым дорогам Индии. 

В отличие от многих стран, где дороги имеют четкую разметку и строгие правила движения, в Индии ситуация совершенно иная.  Здесь беспилотнику придется иметь дело с отсутствием разметки, хаотичным движением, пешеходами, животными и разнообразными транспортными средствами, включая мопеды и повозки. 

Swaayatt Robots стремится создать уникальную технологию, которая позволит беспилотникам успешно ориентироваться в таких сложных условиях.  Это открывает огромные перспективы для развития автономного транспорта в Индии и других странах с аналогичными проблемами на дорогах. 

Хесус Ортис, художник из Испании, не согласен с мнением о том, что повседневные предметы скучны и неинтересны. Он способен превращает обычные вещи в настоящее искусство, добавляя к ним волшебство и юмор. 

Вдохновляющего настроения!

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