2 мая: сырное шоу в Нью-Йорке и стартап Swaayatt Robots бросает вызов хаосу

Доброе утро! Как прошли ваши первомайские выходные? Делитесь об этом в комментариях.

Солнце еще выглянет. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +15 градусов.

Необычное событие привлекло внимание жителей Нью-Йорка: неизвестный мужчина в оранжевой маске устроил настоящее шоу, поедая целую пачку сырных шариков.

Предварительно он расклеил по городу анонсы своего "выступления", и в назначенное время в парке Union Square собралась внушительная толпа. Зрители с энтузиазмом поддерживали "сырного человека", скандируя "Cheeseball man" и подбадривая его.

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню «Primrose Hill».

Индийский стартап Swaayatt Robots работает над амбициозным проектом – созданием беспилотного автомобиля, способного передвигаться по сложным и непредсказуемым дорогам Индии.

В отличие от многих стран, где дороги имеют четкую разметку и строгие правила движения, в Индии ситуация совершенно иная. Здесь беспилотнику придется иметь дело с отсутствием разметки, хаотичным движением, пешеходами, животными и разнообразными транспортными средствами, включая мопеды и повозки.

Swaayatt Robots стремится создать уникальную технологию, которая позволит беспилотникам успешно ориентироваться в таких сложных условиях. Это открывает огромные перспективы для развития автономного транспорта в Индии и других странах с аналогичными проблемами на дорогах.

Хесус Ортис, художник из Испании, не согласен с мнением о том, что повседневные предметы скучны и неинтересны. Он способен превращает обычные вещи в настоящее искусство, добавляя к ним волшебство и юмор.

Вдохновляющего настроения!