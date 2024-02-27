  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 27 февраля: Кошка, которая гуляет с одеялом и 10500 трансформеров - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
27 февраля: Кошка, которая гуляет с одеялом и 10500 трансформеров

27 февраля: Кошка, которая гуляет с одеялом и 10500 трансформеров

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Почти весеннее солнышко. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух опуститься днем до -2 градусов.

В одной популярной соц. сети набирают миллионы просмотров ролики с кошкой по кличке Бларн, которая расхаживает по квартире с любимым пледом в зубах.

Хозяйка кошки, американка Кейтлин, взяла питомицу из приюта в 2020 году. Сотрудники учреждения сказали ей, что бездомный котенок сам пришел в приют: Бларн просто вошла через парадную дверь с посетителями здания.

Однажды Кейтлин заметила, что пледы из гостиной каким-то образом стали оказываться на полу в спальне. Это вызывало у девушки недоумение, пока она не увидела, как Бларн волочит одеяло за собой. Также питомица, словно собака, иногда приносит хозяйке «подарки», например пояс от халата.

Эксперты объясняют такое поведение кошки инстинктами охотника или родителя. В природе кошки переносят в зубах только пойманную добычу или своих котят, чтобы перенести их в безопасное место.

Сегодня просыпаемся вместе с Panic! At The Disco - House of Memories.

Американец Майк Кэй, проживающий в Сан-Диего (штат Калифорния), собрал уникальную коллекцию трансформеров.

В его коллекции насчитывается более 10500 игрушек, каждая из которых представляет собой фигурку трансформера.  Кэй начал собирать свою коллекцию еще в детстве, в период с 3 до 4 лет. Его первое приобретение пришлось на 1984 год. С тех пор Майк не пропустил ни одной новой коллекции трансформеров на рынке.

Он приобретал игрушки как в своей стране, так и за ее пределами, а также обменивался ими с другими коллекционерами. По его оценкам, стоимость его коллекции сегодня составляет около 300 тыс. долларов.

Отметим, что предыдущим рекордсменом был Эй Джей Арду. В его собрании было 5150 различных игрушек-трансформеров.

Нейросеть создала милую историю о том, как котик купил себе бургеры.

Трудолюбивого настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 06:00 +1
26 февраля: Кофе со вкусом свинины и экстремальная упаковка вещей
26 февраля: Кофе со вкусом свинины и экстремальная упаковка вещей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.