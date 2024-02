27 февраля: Кошка, которая гуляет с одеялом и 10500 трансформеров

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Почти весеннее солнышко. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух опуститься днем до -2 градусов.

В одной популярной соц. сети набирают миллионы просмотров ролики с кошкой по кличке Бларн, которая расхаживает по квартире с любимым пледом в зубах.

Хозяйка кошки, американка Кейтлин, взяла питомицу из приюта в 2020 году. Сотрудники учреждения сказали ей, что бездомный котенок сам пришел в приют: Бларн просто вошла через парадную дверь с посетителями здания.

Однажды Кейтлин заметила, что пледы из гостиной каким-то образом стали оказываться на полу в спальне. Это вызывало у девушки недоумение, пока она не увидела, как Бларн волочит одеяло за собой. Также питомица, словно собака, иногда приносит хозяйке «подарки», например пояс от халата.

Эксперты объясняют такое поведение кошки инстинктами охотника или родителя. В природе кошки переносят в зубах только пойманную добычу или своих котят, чтобы перенести их в безопасное место.

Сегодня просыпаемся вместе с Panic! At The Disco - House of Memories.

Американец Майк Кэй, проживающий в Сан-Диего (штат Калифорния), собрал уникальную коллекцию трансформеров.

В его коллекции насчитывается более 10500 игрушек, каждая из которых представляет собой фигурку трансформера. Кэй начал собирать свою коллекцию еще в детстве, в период с 3 до 4 лет. Его первое приобретение пришлось на 1984 год. С тех пор Майк не пропустил ни одной новой коллекции трансформеров на рынке.

Он приобретал игрушки как в своей стране, так и за ее пределами, а также обменивался ими с другими коллекционерами. По его оценкам, стоимость его коллекции сегодня составляет около 300 тыс. долларов.

Отметим, что предыдущим рекордсменом был Эй Джей Арду. В его собрании было 5150 различных игрушек-трансформеров.

Нейросеть создала милую историю о том, как котик купил себе бургеры.

Трудолюбивого настроения!