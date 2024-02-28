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  5. 28 февраля: Управление курсором, с помощью силы мысли и тизер "Дэдпула и Росомахи" в стиле LEGO - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
28 февраля: Управление курсором, с помощью силы мысли и тизер "Дэдпула и Росомахи" в стиле LEGO

28 февраля: Управление курсором, с помощью силы мысли и тизер "Дэдпула и Росомахи" в стиле LEGO

Доброе утро! Наливаем кофейку и читаем хорошие новости, чтобы день прошел легко и бодро. Поехали!

Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха днем будет до 0 градусов.

Человек, который прошел имплантацию чипа Neuralink в мозг, восстановился и научился управлять мышью одной силой мысли! 

По словам Маска, испытуемый успешно управляет курсором, используя только имплант. В настоящее время команда работает над тем, чтобы пациент научился совершать как можно больше "кликов" за единицу времени.

В будущем Маск надеется, что чип Neuralink не только поможет людям с параличом, но также будет использоваться для лечения аутизма, шизофрении и даже ожирения. Более того, миллиардер планирует вживить чип и себе.

Сегодня слушаем AURORA - Runaway.

Пятнадцатилетний школьник Престон Мутанга создал тизер "Дэдпул и Росомаха" в стиле LEGO, над которым работал около восьми дней. Его работа вызвала восторженный отклик от самого режиссера Райана Рейнольдса.

Прошлым годом Мутанга также поразил публику своим вкладом в мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", воссоздав сцену, где мир превращается в LEGO конструктор. Это привлекло внимание продюсеров, которые пригласили его на сотрудничество над фильмом.

Позднее он воссоздал трейлер второго сезона "Очень странных дел", в котором Одиннадцать возвращается в Хоукинс из потустороннего мира, продолжая впечатлять своими творческими способностями и виртуозностью в создании LEGO анимации.

Недавно были объявлены победители фотоконкурса "Искусство строительства", который является крупнейшим в мире соревнованием, где здания и сооружения рассматриваются как произведения искусства.

Восторженного настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 
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