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  5. 26 февраля: Кофе со вкусом свинины и экстремальная упаковка вещей - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
26 февраля: Кофе со вкусом свинины и экстремальная упаковка вещей

26 февраля: Кофе со вкусом свинины и экстремальная упаковка вещей

Доброе утро! Вырываемся из теплого одеяла и врываемся в новую рабочую неделю. Тем более, что мы уже собрали для вас самые интересные и забавные новости. Поехали!

Наблюдаем за облаками. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха составит до -1 градуса.

Starbucks в Китае представил кофе со вкусом свинины в честь наступления китайского Нового года.

Этот напиток представляет собой комбинацию эспрессо и соуса "Донгпо" со вкусом тушеной свинины, названного в честь знаменитого поэта XI века. В напиток добавляется парное молоко и свиный соус.

Стоимость этого кофе составляет 9,5 доллара. Новинка быстро стала популярной в социальных сетях Китая.

Пользователи отмечают, что кофе со вкусом свинины выглядит необычно, но оказывается неожиданно вкусным с удивительным сочетанием сладости и солености, объединяющим ароматы мяса и кофе.

Группа Linkin Park выпустила песню «Friendly Fire» с вокалом Честера Беннингтона, которая была записана во время работы над альбомом One More Light в 2017 году.

Финский блогер-изобретатель придумал новый способ упаковки вещей в чемодан - с помощью гидравлического пресса.

Он начал со стандартной процедуры укладки одежды, но, обнаружив, что в чемодане не остается свободного места, решил провести необычный эксперимент.

Подвергнув вещи давлению в 150 тонн, он проверил, можно ли действительно уместить все необходимое в одном чемодане.  Среди вещей, которые прошли через пресс, оказались фен, пачка чипсов, шоколадка, настольные часы и фонарик.

Теперь, когда в следующий раз он отправится в путешествие, его чемодан будет заполнен до отказа, и ему не придется беспокоиться о том, что место закончится в самый неподходящий момент.

Мир кино всегда удивлял и впечатлял людей своим волшебством. Не менее захватывающим является процесс создания кинематографических шедевров. В этой подборке представлены уникальные и забавные моменты со съемок известных фильмов, позволяющие заглянуть за кулисы и увидеть их с другой стороны.

Бодрого настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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