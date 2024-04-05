5 апреля: счастливый бургер и на санях по зеленым лугам

Доброе утро! Радуемся пятнице, заряжаемся позитивным настроением до конца недели и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +6 градусов. В субботу и воскресенье погода будет примерно такая же, но к концу недели значительно потеплеет до +16.

57-летний мужчина из города Бентон-Харбор, штат Мичиган, был регулярным посетителем заведения Chatterbox Bar & Grill, где каждую неделю проходила "Ночь бургеров". Вместе с любимым блюдом он всегда покупал несколько лотерейных билетов. И недавно удача улыбнулась ему, когда на одном из билетов оказались десять совпадающих чисел.

Американец был поражен, а позже узнал, что выиграл сумму в размере 200 тысяч долларов (18,5 миллиона рублей).

Он планирует использовать свой выигрыш на оплату счетов, а также на первоначальный взнос за новый дом. Оставшуюся сумму он планирует сохранить для будущей жизни на пенсии.

Выходные вместе с Oasis - Don’t Look Back In Anger.

Когда мы говорим о катании на санках, обычно представляем бескрайние пейзажи со снегом. Однако в Хулун-Буире, Внутренней Монголии, Китай, предлагается уникальное развлечение - катание на санках по специальным рельсам на зеленых лугах. Это необычное сочетание природы и экстрима привлекло внимание зрителей и туристов.

Видеоролик, демонстрирующий эту забаву, вызвал восторг у зрителей своей оригинальностью. Катание на санках по зеленым лугам представляется увлекательным и интересным видом активного отдыха. Попробовать что-то новое и необычное всегда приносит удовольствие и запоминающиеся впечатления. Красивые кадры видео захватывают воображение и создают завораживающую атмосферу.

Такой вид развлечения отличается от традиционного катания на санках зимой, но предлагает уникальный опыт и возможность насладиться природой в необычных условиях.

Конкурс World Nature Photography назвал финалистов — это самые захватывающие и милые фотографии с дикими животными, сделанные за последний год.

Красочного настроения!