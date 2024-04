8 апреля: акция "Забери свою козу" и новый игрок "Енисея"

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, но мы уже готовы зарядить вас позитивом и немного взбодрить Хорошими новостями. Поехали!

Разглядываем облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями , а воздух прогреется до +19 градусов.

Мэр небольшого итальянского острова Аликуди, где проживает около 100 человек, предложил отдать по дикой козе всем желающим. Перепись показала, что количество животных в 6 раз превышает численность населения.

Большое количество диких коз на острове давно стало проблемой, и в последние годы ситуация ухудшилась. Козы портят сады и растения на участках, а иногда даже заходят в дома.

Ситуация сподвигла власти запустить инициативу "Забери свою козу". До 10 апреля получить козу могут все жители других регионов, для этого необязательно быть фермером.

Козы появились на острове около 20 лет назад. Изначально у одного из местных жителей были планы разводить животных, однако он отказался от этой затеи, и козы остались брошены на произвол судьбы.

Сегодня не только слушаем, но и смотрим клип Pink Floyd - Any Colour You Like. Группа подвела итоги конкурса в честь 50-летия альбома «The Dark Side оf the Moon» и выбрала 10 лучших фанатских клипов на каждую из песен с пластинки.

В красноярском футбольном клубе "Енисей" появился новый игрок - котик, которого забрали из приюта и назвали Левой Енисеевым.

Согласно условиям договора, который подписали обе стороны, новый работник обязан иметь лапки, уметь играть в футбол, быть самым крутым котом, быть похожим на льва и радовать болельщиков клуба. В свою очередь, работодатель обещает кормить вкусняшками, обеспечивать игрушками, гладить за успешную игру и играть с котом. Кроме того, Лева получил два комплекта футбольной формы.

Прием Левы на работу не только поможет этому бездомному котику, но также привлечет внимание к приютам, где каждый может найти себе верного друга.

Пользователи интернета использовали нейросеть для создания рекламных постеров WD-40 с аниме-стилизованными девушками. Взгляните как вышло!

Универсального настроения!