4 апреля: русский playstation и "домашний" камень

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Прохладно и мокро. Сегодня в Туле днем ожидается ливень, а воздух прогреется до +7 градусов.

Студенты Донского государственного технического университета анонсировали разработку российского аналога PlayStation, который получил название PlaySpace.

Устройство оснащено процессором Intel Atom X5, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. PlaySpace подключается к монитору или телевизору через Wi-Fi, имеет адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, а также поддерживает сети 2,4 и 5 ГГц.

Прототип устройства уже готов, он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, способную запускать игры. Проект лидера команды, студента ДГТУ Артема Пазина, отличается инновационным подходом к управлению: для игры необходимо лишь подключить смартфон по Bluetooth. Мобильное приложение разработанное создателями заменяет стики и кнопки геймпада, что позволяет избежать необходимости использования дополнительных контроллеров.

Ожидается, что цена консоли составит около 47 тыс. рублей. Несмотря на готовый прототип, создатели пока не раскрыли детали о его внешнем виде и не объявили дату выхода устройства на рынок.

Сегодня в наушниках Caesars Palace - Jerk It Out.

В Южной Корее набирает популярность необычный способ борьбы с одиночеством и эмоциональным истощением — использование «домашних камней». Вместо общения с людьми или занятий хобби, корейцы заводят «камней-питомцев», с которыми делятся проблемами и ухаживают за ними. Это движение называется "Pet rock", что переводится как «домашний камень» или «камень-питомец».

«Домашние камни» становятся верными спутниками своих хозяев на прогулках, в путешествиях и даже в спортзале. По словам владельцев, общение с камнями приносит умиротворение и спокойствие, а также помогает справиться с одиночеством.

На корейских интернет-площадках можно найти разнообразные наборы «домашних камней» — от обычных камней до комплектов с одеждой, домиками и другими аксессуарами. Цены на такие наборы варьируются от 5 до 30 долларов, что делает их доступными для большинства.

Пользователь с никнеймом "sibatable" создает удивительные поделки из различных продуктов. Его творения выглядят очень оригинально и забавно. Давайте вместе оценим несколько из его работ!

Хорошего настроения!