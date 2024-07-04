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Утро в Туле
4 июля: собакомобиль и полезный браслет для лета

4 июля: собакомобиль и полезный браслет для лета

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Все еще слишком жарко. Сегодня в Туле обещают дожди и до +33 градусов днем. 

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил инновационную линейку концептуальных автомобилей под названием Dogability, специально разработанных для собак различных размеров. Эта уникальная разработка включает в себя три модели, каждая из которых адаптирована под потребности питомцев разной комплекции.

Ключевые особенности автомобилей Dogability:
- Рулевое колесо, позволяющее управлять машиной с помощью лап
- Резиновый шарик-гудок для подачи сигналов
- Система распознавания отпечатков носа для запуска двигателя

Концепт демонстрирует стремление Hyundai к созданию инновационных решений, которые улучшают качество жизни не только людей, но и их четвероногих друзей.

Сегодня в наушниках Ezra Collective - God Gave Me Feet For Dancing (ft. Yazmin Lacey).

Xiaomi выпустил браслет, который защищает от назойливых комаров. В качестве активного компонента в него заливается натуральный репеллент — эфирное масло с запахами эвкалипта, лимонника и цитронеллы. Запаса этого масла хватает на 80-90 дней непрерывного использования.

Браслет изготовлен из пищевого гипоаллергенного силикона, что делает его безопасным для кожи. В отличие от привычных спреев, эффект от использования браслета не пропадает даже после купания. 

Стоимость инновационного антимоскитного браслета от Xiaomi начинается от 1000 рублей. Это доступное и эффективное решение для защиты от укусов комаров в летний период.

Многие из нас время от времени сталкиваются с ситуациями, когда хочется быстро исправить или сделать что-то, не прилагая особых усилий. И это вовсе не обязательно признак лени, как показывают последние исследования. Согласно ученым, склонность к поиску более простых и эффективных решений может быть признаком высокого интеллекта.

В этой подборке мы представляем впечатляющие примеры того, как люди находят неожиданные и порой креативные способы быстрого ремонта или изготовления различных вещей. Эти "скорые" решения, хоть и не всегда идеальны, часто демонстрируют изобретательность и нестандартный подход к проблемам.

Изобретательного настроения!

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