26 марта: небесный пикник и LEGO-преступники

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Дожди не исключены. Сегодня в Туле возможны небольшие дожди и до +5 градусов.

урецкий парапланерист Хасан Кавал устроил себе необычный обед, приготовив шаурму в воздухе над горой Эрган. Он прикрепил к своему параплану столик с электрическим грилем, чтобы приготовить воздушный обед прямо во время полета.

Хасан поднялся в воздух, затем развернул гриль и начал готовить шаурму, наслаждаясь невероятным видом и атмосферой полета. Его необычный кулинарный эксперимент привлек внимание интернет-пользователей и стал популярным в социальных сетях, вызвав восторг и удивление у зрителей.

Этот курьезный случай продемонстрировал необычные способы сочетания экстремального спорта и кулинарии, привлекая внимание к творческому подходу Хасана Кавала к своим приключениям в воздухе.

Сегодня слушаем The Neighbourhood - Devil's Advocate.

В сети распространилась информация о забавной инициативе калифорнийского департамента полиции, который решил изменить лица задержанных на фотографиях, заменяя их головы на изображения голов LEGO-человечков.

Эта необычная практика стала результатом вступления в силу нового закона штата Калифорния с 1 января, который запрещает публикацию фотографий подозреваемых и фотороботов. Представители полиции пояснили, что такой подход направлен на защиту достоинства подозреваемых и их семей от возможного унижения.

В официальном посте департамента отмечается, что их цель — информировать общественность о событиях в городе и о работе полиции в интересах граждан.

Под фотографиями с замененными головами LEGO-человечков появились комментарии пользователей, выражающие разные мнения насчет этой необычной практики полиции. Некоторые поддерживают идею защиты личности подозреваемых, в то время как другие относятся к этому с критикой.

Итальянская художница Лилла Табассо создает из стекла удивительно изящные и реалистичные ботанические скульптуры. В ее работах цветы выглядят так реалистично, что можно забыть, что они не настоящие.

Невероятного настроения!