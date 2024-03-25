25 марта: генномодифицированная корова и голубое молоко

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Когда-нибудь тучи разойдутся. Сегодня в Туле дождь со снегом, а температура воздуха будет около +4 градусов.

Группа ученых из Бразилии и США успешно генетически модифицировала корову, чтобы она начала вырабатывать молоко с инсулином. Их работа была опубликована в журнале Wiley.

Исследователи ввели часть человеческой ДНК в клеточные ядра десяти коровьих эмбрионов, и один из эмбрионов развился, что привело к рождению теленка. После выращивания теленка ученые смогли вызвать у него лактацию.

Хотя оплодотворить корову не удалось ни при помощи искусственного осеменения, ни экстракорпорального оплодотворения, ни традиционным способом, ученые провели гормональную индукцию, что позволило корове давать молоко с инсулином в течение месяца.

Исследователи обнаружили в молоке коровы молекулярную массу, аналогичную человеческому проинсулину и инсулину, а также наличие С-пептида, который обычно удаляется из проинсулина при формировании инсулина. Ученые предполагают, что ферменты в коровьем молоке могли преобразовать проинсулин в инсулин.

Глава исследования Мэтт Уилер отметил, что корова сама переработала проинсулин в инсулин в пропорции около трех к одному. Он также выразил уверенность в том, что в будущем одна корова из ста сможет производить достаточное количество инсулина для всей страны, а большее стадо коров могло бы обеспечить весь мировой спрос за год.

Начинаем неделю размерено вместе с Bastille - Oblivion.

Поклонники франшизы «Звездные войны» вскоре смогут попробовать знаменитое голубое молоко из фильмов саги. Информация об этом появилась на официальном сайте франшизы.

Напиток будет включен в новую линейку продуктов Lucasfilm, выпущенных в рамках «Имперского марта» — месяца, посвященного злодеям вселенной. «The Star Wars TruMoo Blue Milk» — это «восхитительное молоко со вкусом ванили», в которое добавлен голубой пищевой краситель, следует из описания.

Голубое молоко впервые появилось в оригинальном фильме «Звездные войны», который позднее получил подзаголовок «Эпизод 4 — Новая надежда». Люк пьет это молоко во время обеда с дядей Оуэном и тетей Беру в их доме на планете Татуине.

Новый напиток вызвал интерес у фанатов и представляет собой уникальную возможность попробовать культовый напиток из мира «Звездных войн»

Человечество всегда стремилось к симметрии, потому что она придает нам ощущение гармонии и порядка в нашу порой хаотичную жизнь. Симметричные формы и изображения вызывают у нас чувство красоты и умиротворения, помогая справиться со стрессом и напряжением.

Ниже представлены удивительные фотографии, обладающие идеальной симметрией, которые могут помочь вам расслабиться и отдохнуть от повседневных забот.

Гармоничного настроения!