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  5. 27 марта: влияние Шрека на мировую культуру и занимательные учения в зоопарке - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
27 марта: влияние Шрека на мировую культуру и занимательные учения в зоопарке

27 марта: влияние Шрека на мировую культуру и занимательные учения в зоопарке

Доброе утро! Начинаем новый день, и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Наслаждаемся теплом. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +7 градусов.

В Коста-Рике прошла выставка, посвященная влиянию Шрека на мировую культуру. Художник Андрес Мурильо создал серию работ, где перенес мемы с персонажем Шрека на холст, вдохновляясь стилем Ван Гога. Он также соединил Шрека с другими известными персонажами, а также представил Николаса Кейджа и Уилла Смита в образе огра.

На выставке можно было увидеть различные экспонаты, такие как живопись, скульптуры, инсталляции, видео-арт и перформансы. Среди работ были скульптуры зеленого добряка с флагом Палестины и шрекофицированные тапки, отсылающие к популярной коллаборации DreamWorks и Crocs.

Выставка была названа "Beyond Shrek" (вне Шрека), возможно, чтобы избежать проблем с правообладателями. Художник стремился заставить зрителей задуматься о влиянии имиджа, массовой культуры и интернета на современное общество через свои работы, основанные на мемах и образах Шрека.

Сегодня наслаждаемся чудесной песней Cyn - I’ll Still Have Me.

Сотрудники зоопарка Тобу в Миясиро (Япония), теперь хорошо подготовлены к тому, что делать, если тигр вдруг сбежит из вольера.

Недавно в зоопарке прошли учения, где была смоделирована ситуация с землетрясением, в результате которого тигр оказался на свободе из-за треснувшего стекла в вольере. Для реалистичности учений один из сотрудников оделся в костюм тигра и играл роль удравшего хищника.

Учения прошли успешно: "тигра" усыпили транквилизатором, завернули в сеть и перенесли в безопасное место. 

Японский кондитер воплотил свою фантазию в жизнь, создав уникальные печенья в форме милых котиков. Эти сладкие угощения не только радуют взгляд своим оригинальным дизайном, но и идеально укладываются в упаковку, создавая впечатляющий эффект при открытии коробки.

Замурчательного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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