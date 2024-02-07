7 февраля: Снеговик-гигант и дом из бутылок

Доброе утро! Чашка крепкого кофе поможет проснуться, а чтение хороших новостей сделают день лучше. Поехали!

Без снега не обойдется. Сегодня в Туле ожидается снегопад, а температура воздуха днем опустится до -6 градусов.

Дети из города Чайковский в Пермском крае построили 6,5-метрового снеговика, используя каркас из поликарбоната и заполнив его снегом. Для усиления конструкции они вбили бруски. Они потратили на это неделю.

Ранее школьники уже строили пятиметрового снеговика, но он сломался из-за сильного ветра, поэтому на нового снеговика они уделили больше времени и усилий, чтобы предотвратить повторение прошлого инцидента и обеспечить его прочность и устойчивость.

В результате, благодаря усилиям детей, город Чайковский обзавелся новым удивительным символом зимы - 6,5-метровым снеговиком! Эта скульптура уже стала настоящим фурором, созданным с любовью и мастерством.

Настраиваемся на день вместе с Sabrina Carpenter - Thumbs.

В американском штате Аризона в продаже находится уникальное здание, созданное с использованием тысяч стеклянных бутылок, которые придают ему особый световой эффект. Цена на этот особняк, расположенный в пустынной местности, составляет $432,5 тысячи.

Жилой дом был построен в 1968 году архитектором и художником Тедом Брайсоном, который вдохновился техниками древних цивилизаций, использующих доступные материалы для создания великолепных сооружений.

Брайсон решил построить скромное жилье, но использовать при этом материалы, которые обычно выбрасываются - стеклянные бутылки. Он также использовал природный камень, который собирал в окрестностях пустыни.

В здании имеется три спальни, три ванные комнаты, столовая, кабинет и комнаты для чтения. На участке также расположены гостевой домик, кухня и мастерская, где сам автор дома ранее работал. Риелторы особо отмечают, что благодаря стеклянным стенам некоторые комнаты в коттедже наполняются уникальным светом, создавая особую атмосферу.

Нейросеть обработала несколько изображений котов и преобразовала их в смешные и фантастические изображения катзилл.

Нереального настроения!