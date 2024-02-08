8 февраля: Мороженое, которое собрали в букеты и безалкогольный алкоголь

Доброе утро! Если читать хорошие новости по утрам, то день обязательно пройдет на ура. Поехали!

И снова все белым-бело. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -10 градусов.

Кафе "(THISIS)SHIZEN" в Киото (Япония) предлагает уникальные десерты — мороженое, оформленное в виде цветочных букетов. Каждый букет создается с учетом сезонных цветов, преобладающих в определенное время года, с особым вниманием к розам.

Благодаря интернету и социальным сетям, кафе получило широкую известность и популярность среди людей, которые хотят насладиться этими удивительно красивыми лакомствами. Каждая порция мороженого в букете стоит около 11 долларов, и многие считают эту цену разумной за такое произведение кондитерского искусства, созданное вручную.

Эти десерты не только визуально привлекательны, но и предлагают неповторимые вкусовые ощущения. Каждый букет-мороженое становится настоящим произведением искусства, которое можно наслаждаться как визуально, так и вкусовыми ощущениями.

Врываемся в новый день вместе Foo Fighters - The Sky Is A Neighborhood.

В Великобритании были выпущены безалкогольное пиво и вино, которые способны вызвать ощущение опьянения. Напитки не оставляют негативных последствий, таких как похмелье или угрозы для печени.

Sentia - это напиток, который эффективно имитирует действие алкоголя на организм благодаря смеси растительных компонентов. Он способен расслабить человека и сделать его более общительным.

Стоимость бутылки Sentia составляет 28 фунтов (примерно 3 тысячи рублей). В напитке обещаются пьянящие ароматы, горько-сладкие пряные ягоды, острота перца и гладкое дымчатое послевкусие.

В рамках проекта PHANGS, более 150 ученых астрономов со всего мира исследовали свойства спиральных галактик с помощью телескопа “Джеймс Уэбб”. Это позволило получить изображения 19 уникальных изображений звездных систем.

Внеорбитного настроения!