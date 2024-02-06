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  5. 6 февраля: Новый космический рекорд и дворник-художник - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
6 февраля: Новый космический рекорд и дворник-художник

6 февраля: Новый космический рекорд и дворник-художник

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

А снег идет. Сегодня в Туле возможен снег, а температура воздуха опустится до -4 градусов.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, превзойдя достижение Геннадия Падалки. Его пятый космический полет начался 4 февраля, и сейчас он находится на борту Международной космической станции.

Согласно последним данным, 5 июня в 0:00:20 по московскому времени Олег Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. Это значительное достижение приходится на его 60-летие, которое он отметит в космосе.

До этого последнего рекорда, Кононенко занимал второе место в мире по общему времени пребывания в космосе. Он превзошел Юрия Маленченко и его результаты за шесть полетов. На момент завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам.

Этот рекорд является еще одним важным шагом в карьере Олега Кононенко, который продолжает свои успехи в исследовании космоса и установлении новых рекордов.

Сегодня слушаем Rihanna и ее хит Diamonds.

Дворник Максим Печенкин удивляет жителей Нижнего Новгорода своим необычным стрит-артом на снегу. Его последнее творение - изображение Спящей красавицы, вызвало восторг среди местных жителей. Это уже не первый раз, когда Максим создает удивительные снежные картины: ранее он изображал портреты девушки, человека под одеялом и даже трех рыбаков с огромной щукой.

Жители района, в котором творит художник активно делятся фотографиями  в социальных сетях, выражая восхищение его талантом и креативностью. Не смотря на свой возраст, Максим не перестает заниматься рисованием, часто радуя своих знакомых портретами и созданными им картинами.

Идея использовать снег как холст для своих произведений пришла Максиму этой зимой, и он продолжает вдохновлять окружающих своими удивительными творениями.

Невероятно огромные овощи, жуки размером с человеческую ладонь и электронные устройства размером с крупинку, но с мощностью, превышающей компьютеры - все это не выдумка из фантастических комиксов, а реальность, созданная природой и технологиями. В этой подборке вы увидите предметы, поражающие своими размерами.

Классного настроения!

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