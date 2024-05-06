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  5. 6 мая: минимализм по-японски и звонок по телефону-лобстеру - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
6 мая: минимализм по-японски и звонок по телефону-лобстеру

6 мая: минимализм по-японски и звонок по телефону-лобстеру

Доброе утро! Начинаем еще одну короткую неделю. Поехали!

Не забываем зонтик. Сегодня в Туле целый день обещают дожди, а воздух прогреется до +11 градусов.

Норм Накамура, ютубер, исследующий японскую жизнь, посетил уникальную квартиру, воплощающую собой саму суть минимализма. Её владелец, приверженец философии "меньше значит лучше", окружил себя лишь самым необходимым. 

В квартире нет места излишествам: робот-пылесос поддерживает чистоту, три стула обеспечивают необходимый минимум для сидения, несколько одинаковых футболок составляют весь гардероб. Из развлечений - Nintendo Switch и надувная катана, добавляющая немного игривости в аскетичный интерьер. Всего в квартире насчитывается около 230 предметов, каждый из которых тщательно отобран и выполняет свою функцию. 

Хозяин квартиры настолько предан своему образу жизни, что даже подарки принимает с оглядкой на минимализм. Норм Накамура, зная об этом, преподнес ему оригинальный презент - пустой бумажный пакет. Этот жест, одновременно шутливый и глубоко символичный, идеально вписался в философию хозяина квартиры, став 231-м предметом в его коллекции. 

Сегодня слушаем The Strokes - You Only Live Once.

Сюрреализм Сальвадора Дали продолжает удивлять даже после смерти художника. Музей во Флориде предлагает посетителям уникальный опыт: пообщаться с самим Дали через его культовую скульптуру "Телефон-лобстер".

Инсталляция "Спроси Дали" представляет собой копию знаменитого телефона, позволяющую взять в руки трубку в форме ракообразного и задать вопрос. Ответом будет голос самого Дали, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. 

Нейросеть, обученная на архивных интервью и текстах Дали, имитирует его манеру речи и акцент, позволяя погрузиться в мир сюрреализма и получить ответы на вопросы о жизни и творчестве художника. Например, на вопрос о тающих часах на знаменитой картине, "Дали" ответит: "Дорогой мой вопрошатель! Не думайте, что часы просто тают. Представьте, что смотрите впечатляющий сон."

Этот проект, основанный на GPT-4 от OpenAI, открывает новые возможности взаимодействия с искусством и наследием великих художников. "Телефон-лобстер" становится не просто скульптурой, а порталом в мир Сальвадора Дали, где каждый может услышать его голос и прикоснуться к его гению. 

Стоит отметить, что в музее Флориды также представлен один из десяти оригинальных телефонов-лобстеров, созданных Дали.  Он, конечно, не обладает способностью говорить, но зато позволяет оценить мастерство и оригинальность художника, воплотившего в жизнь такой необычный объект.

Фрэнк Стелла, американский художник, который выделялся не только своими произведениями в стиле абстрактного минимализма и экспрессионизма, но и своими экспериментами в области комбинированной живописи и созданием абстрактных скульптур неправильной формы.

Восхитительного настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 +1

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