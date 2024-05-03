3 мая: японский подросток собрал измельченную купюру, как пазл, и переход из черного в белый

Доброе утро! Так радостно и легко завершилась короткая рабочая неделя. И поэтому поводу мы подготовили для вас подборку хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле будет ясно и до +9 градусов. В субботу обещают так же ясную погоду и до +12 градусов. А в воскресенье пройдет небольшой дождь и потеплеет до +15.

Японский школьник Tomo стал героем необычной истории, потратив три недели на восстановление измельченной купюры в 10 000 иен (около 6000 рублей).

Все началось с того, что отец Tomo случайно отправил в шредер старый конверт, забыв, что внутри лежала крупная купюра. Вместо того чтобы расстраиваться, он решил превратить это в увлекательный вызов для сына. Мужчина собрал все кусочки измельченной бумаги и предложил Tomo собрать купюру, пообещав, что в случае успеха деньги достанутся ему.

Tomo с энтузиазмом принялся за дело, но задача оказалась не из легких. Многие фрагменты банкноты были очень маленькими и похожими на обычную бумагу. Чтобы упростить процесс, он использовал целую купюру как образец, сверяя с ней каждый кусочек.

Спустя три недели кропотливой работы Tomo удалось собрать большую часть купюры, хотя некоторые фрагменты так и остались утерянными. Он поделился результатом в Интернете, выразив надежду, что банк примет восстановленную банкноту к обмену.

Сегодня слушаем новую песню Twenty One Pilots - Backslide.

Пользователь Reddit Мэтт Смит поделился удивительной историей своего черного лабрадора Бастера, который за 2,5 года полностью изменил свой окрас из-за редкого заболевания – витилиго.

Первые признаки заболевания появились в виде небольших белых пятен вокруг глаз, носа и подбородка. Со временем пятна увеличивались и распространялись по всему телу, пока Бастер не стал практически полностью белым. Смит фиксировал изменения во внешности своего питомца и делился снимками в социальных сетях.

История Бастера вызвала большой интерес у пользователей Reddit и других платформ. Многие выражали восхищение необычной трансформацией пса и отмечали, что он выглядит великолепно, несмотря на заболевание.

Художник Джимми Нейрон порадовал нас своим современным нейротворчеством, представив наших любимых бабушек в компании статуэток в виде известных персонажей.

Необыкновенного настроения!