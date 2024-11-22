22 ноября: маникюр в борьбе с загрязнением океана и банан за 6.24 миллиона долларов

Доброе утро! Подходит к концу очередная рабочая неделя, а это значит, что пора готовится к выходным. А для этого нам потребуется щепотка улыбок, капелька смеха и небольшая порция хороших новостей.

О погоде на выходные. Сегодня в Туле будет дождь со снегом и до +1 градуса. В субботу обещают так же дождь со снегом и +2 градусов. А в воскресенье будет пасмурно и температура опустится -2.

Японская маникюрщица Наоми Аримото нашла уникальный способ сочетать свою страсть к искусству ногтевого дизайна с важной экологической миссией. Вдохновленная проблемой загрязнения океанов, она начала собирать пластиковые отходы на побережье и превращать их в креативные накладные ногти.

Каждый ее набор ногтей – это не просто аксессуар, а настоящая история, в которой отражена забота о природе. Наоми тщательно отбирает пластиковые материалы, которые она находит на пляжах, и использует их для создания уникальных дизайнов. Это не только позволяет ей выразить свою креативность, но и привлекает внимание к серьезной проблеме загрязнения океанов.

Работа Наоми стала символом того, как искусство может служить средством для изменения мира к лучшему. Она надеется, что ее инициатива вдохновит других людей задуматься о своем вкладе в охрану окружающей среды и, возможно, даже начать собственные проекты по переработке отходов.

Сегодня слушаем Imagine Dragons - Thunder.

На недавних торгах Sotheby’s произошло событие, которое вызвало бурные обсуждения в мире искусства. Итальянский художник Маурицио Каттелан представил свое произведение под названием «Комедиант» — банан, приклеенный к стене с помощью скотча. Эта необычная арт-инсталляция была продана за впечатляющие $6.24 миллиона.

Покупателем этого провокационного объекта стал Джастин Сан, основатель криптовалюты TRON. В своем заявлении он сообщил о намерении «съесть» банан в ближайшие дни, что добавляет еще больше шутливого контекста к этому произведению.

Сегодняшняя фотоподборка посвящена настоящим кулинарным безумиям — чипсам с необычными и порой пугающими вкусами, которые могут вызвать недоумение даже у самых ярых ценителей. Мы собрали для вас самые странные и неожиданные сочетания, которые бросают вызов привычному представлению о закусках.

Неожиданного настроения!