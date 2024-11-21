21 ноября: новый мировой рекорд и «идеальный» микс для любителей соусов

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас порцию хороших новостей, которые обязательно надо прочитать для бодрости.

Неожиданно тепло. Сегодня в Туле будет идти небольшой дождь, а воздух прогреется до +9 градусов.

Недавнее событие в мире экстремальных видов спорта привлекло внимание зрителей по всему миру. Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили новый мировой рекорд, пройдя по натянутому канату на высоте 2500 метров. Этот уникальный трюк был выполнен между воздушными шарами, что добавило зрелищности и сложности их выступлению.

Кадры с их невероятным выступлением быстро завирусились в социальных сетях, вызывая восхищение и удивление у зрителей. Балансируя на тонкой линии на такой высоте, спортсмены продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и невероятную концентрацию и смелость.

Сегодня просыпаемся под PALLADIO - Asturia Quartet.

Любите экспериментировать с соусами, смешивая их для создания уникальных вкусов? Если да, то вам обязательно стоит обратить внимание на новое творение от компании Heinz — «Every Sauce». Этот необычный продукт объединяет в себе сразу 14 различных соусов, создавая поистине уникальный кулинарный опыт, как утверждают производители.

В состав «Every Sauce» входят:

1. Heinz Burger Sauce — классический соус для бургеров.

2. Garlic Sauce — насыщенный чесночный вкус.

3. Aioli Sauce — кремовый соус с добавлением чеснока.

4. Smokey Baconnaise — копченая версия майонеза с вкусом бекона.

5. Sweet Chilli — сладкий и острый соус на основе перца чили.

6. Chip Sauce — идеальный компаньон для картофеля фри.

7. Saucy Sauce — универсальный соус для любых блюд.

8. Mayoracha — сочетание майонеза и острого соуса.

9. Mayomust — комбинация майонеза и горчицы.

10. Truffle Mayo — майонез с трюфельным ароматом.

11. Garlic Caramelised Onion Mayo — майонез с чесноком и карамелизированным луком.

12. Curry — пряный соус с характерным вкусом карри.

13. Pickle Ketchup —кетчуп с добавлением соленых огурцов.

14. Smokey Bacon Ketchup — кетчуп с копченым вкусом бекона.

Однако получить суперсоус будет непросто. Компания выпустила всего 100 бутылок этого уникального соуса, и шанс выиграть одну из них предоставляется только через онлайн-викторину на официальном сайте Heinz. Чтобы добиться успеха, участникам необходимо продемонстрировать свою страсть к соусам Heinz и показать, что они не могут жить без них. Кроме того, участники должны быть резидентами Великобритании.

Неизвестно, кому может понравиться такое необычное сочетание вкусов, но мы уверены, что найдутся смельчаки, готовые попробовать.

Каждый в той или иной мере любит испытывать чувство адреналина — будь то приятное волнение перед выступлением или что-то более экстремальное. И сегодня именно второму посвящена наша фотоподборка!

Мы собрали для вас самые захватывающие моменты, которые заставят ваше сердце биться быстрее. От прыжков с парашютом до катания на серфинге — каждый кадр передает атмосферу риска и свободы.

Смелого настроения!