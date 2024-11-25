25 ноября: тарелка для макарон с сыром и мультфильм с помощью GPS

Доброе утро! Надеемся, вы проснулись в бодром настроении. Если нет, то мы уже собрали для вас порцию энергичных новостей. Поехали!

Разноформенные облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух опустится до -2 градусов.

Любители макарон с сыром могут порадоваться новинке от бренда Kraft — тарелке, которая сделает ваше обеденное время еще более комфортным. Эта уникальная тарелка, окрашенная в градиент «золотистый омбре», не только добавит ярких красок вашему столу, но и избавит вас от необходимости мыть посуду после трапезы.

В комплект входят две тарелки разных размеров, идеально подходящих для порций любимого блюда, а также ложка, выполненная в том же сырном цвете. Теперь можно точно наслаждаться вкусом макарон с сыром без лишних хлопот! А цена вопроса — $30.

Сегодня слушаем Justice – Neverender.

Вдохновленный идеей объединить спорт и искусство, 28-летний житель Торонто провел целый год, пробегая заранее запланированные маршруты, чтобы создать уникальный мультфильм. С помощью приложения для трекинга он не только улучшал свою физическую форму, но и оставлял за собой "следы", которые в итоге превратились в яркую анимацию.

Каждый день парень выбирал новый маршрут, тщательно продумывая, какие фигуры и образы он хотел бы запечатлеть. Он пробегал через парки, улицы и знаменитые достопримечательности города, создавая сложные узоры, которые в дальнейшем были преобразованы в мультфильм. Результат его труда — это не просто спортивное достижение, а настоящая арт-инсталляция, которая вдохновляет других людей на активный образ жизни и креативный подход к повседневным занятиям.



Луна — это загадочное и прекрасное небесное тело, которое вдохновляет людей на протяжении веков. В нашей фотоподборке вы увидите разнообразные образы Луны в полнолуние.

Красивого настроения!