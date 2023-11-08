8 ноября: Самые не энергозатратные соревнования и сомелье собачьего корма

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Синоптики снова обещают дождь. Сегодня в Туле пройдут дожди, воздух прогреется до +9.

В Токио прошли соревнования по ничегонеделанию — Space Out Competition. Отмечается, что это не чемпионат по лени, а испытание тела и духа в полном расслаблении.

В конкурсе приняли участие 100 человек. В течение 90 минут они должны были ничего не делать — нельзя было разговаривать, смеяться и закрывать глаза. Победителя выбирали по самому низкому и стабильному пульсу.

Чемпионат провели под открытым небом. Отмечается, что для японцев, которые привыкли много работать или куда-то бежать по делам, ничего не делать 90 минут — настоящая пытка.

Заряжаемся на день вместе с Alphaville - Forever Young.

На днях в соцсетях обратили внимание на вакансию «сомелье собачьего корма» с готовностью платить от 270 тыс. рублей в месяц. У директора компании Антона Мягкова поинтересовались, которому нужен такой работник, не шутка ли это.

Мягков сказал, что за границей такие специалисты есть, а в РФ — совсем немного, поэтому и зарплата такая высокая. Сейчас корм пробуют технологи и сам директор, «но это не профессионально, это такой дилетантский подход». Он заявил, что вакансия не шутка.

«Нужен специалист с опытом работы в продуктах питания на аналогичной должности, потому что далеко не каждый человек имеет физиологические возможности хорошо раскладывать вкусы, у кого‑то обоняние плохое и т. д. Мы посмотрели зарплаты специалистов подобного уровня, их очень мало, тем более специфика такая — корма для собак», — рассказал Мягков.

Компания получает много откликов, но она ищет именно экспертов. В то же время у нее «нет иллюзии, что человек придет с опытом работы в дегустации кормов», поэтому специалиста обучат основам на месте. Дегустатору нужно будет пробовать от 10 до 30 марок кормов в день, записывать видео с комментариями, составлять отчеты по вкусовым качествам продукции и участвовать в выставках и соревнованиях.

Селфи - это особый вид фотографии. И у каждого в телефоне полным-полно неудачных кадров. Но, похоже, безупречность - не главный критерий потрясающей фотографии. В этой подборке вы увидите незабываемые и забавные селфи.