9 ноября: Управление смартфоном с помощью взгляда и одежда-трансформер

Доброе утро! Новый замечательный день – новая возможность сделать что-нибудь хорошее для себя и окружающих, а также почитать хорошие новости, которые мы для вас уже успели собрать. Поехали!

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-46-20-795605.gif" />

Ничего необычного. Сегодня в Туле снова обещают дожди , а температура воздуха опустится до + 6 градусов.

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-47-05-152363.png" />

Топ-менеджер Honor Джордж Чао рассказал, как пользователи новых смартфонов компании Magic 6 смогут управлять функциями гаджета при помощи глаз.

Технологию отслеживания взгляда назвали «мультимодальным взаимодействием, основанным на отслеживании глаз».

В области размещения фронтальной камеры смартфона будет размещен экранный вырез, похожий на Dynamic Island у iPhone. При взгляде на него участок увеличится в размерах и предоставиn владельцу телефона необходимую информацию. Например, виджет приложения Uber продемонстрирует время, оставшееся до приезда такси. Суть контекстных данных будет зависеть от конкретного мобильного приложения.

В компании добавили, что новые смартфоны получат и другие функции, основанные на использовании искусственного интеллекта и процессоров Qualcomm.

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-50-50-452590.png" />

Сегодня слушаем мощную песню от Rag'n'Bone Man - Human.

Дизайнеры в коллаборации с производителем техники Lenovo создали одежду-трансформер для удаленной работы. Они представили куртку-гамак и плащ с подставкой под планшет.

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-54-07-985129.png" />

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-54-26-963792.png" />

Огромный капюшон позволяет полностью закрыться от окружающего мира и сосредоточиться на экране устройства. Его удерживает откидывающийся спереди клапан.

Другая куртка разворачивается и превращается в гамак, который можно повесить в парке между деревьев. Третья вещь оснащена множеством карманов и может заменить собой рюкзак.

<img src="https://img.myslo.ru/article/bc/fd/74e6-b0c6-44fc-a782-53d076305cab/2023-11-08-16-54-37-687156.png" />

Классические русские мемы превратили в постеры для мультфильмов Pixar. Конечно же, с помощью нейросетей.

Могла бы получиться настоящая мультивселенная!

Позитивного настроения!