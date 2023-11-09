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  5. 9 ноября: Управление смартфоном с помощью взгляда и одежда-трансформер - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
9 ноября: Управление смартфоном с помощью взгляда и одежда-трансформер

9 ноября: Управление смартфоном с помощью взгляда и одежда-трансформер

Доброе утро! Новый замечательный день – новая возможность сделать что-нибудь хорошее для себя и окружающих, а также почитать хорошие новости, которые мы для вас уже успели собрать. Поехали!

Ничего необычного. Сегодня в Туле снова обещают  дожди , а температура воздуха опустится до + 6 градусов.

Топ-менеджер Honor Джордж Чао рассказал, как пользователи новых смартфонов компании Magic 6 смогут управлять функциями гаджета при помощи глаз.

Технологию отслеживания взгляда назвали «мультимодальным взаимодействием, основанным на отслеживании глаз».

В области размещения фронтальной камеры смартфона будет размещен экранный вырез, похожий на Dynamic Island у iPhone. При взгляде на него участок увеличится в размерах и предоставиn владельцу телефона необходимую информацию. Например, виджет приложения Uber продемонстрирует время, оставшееся до приезда такси. Суть контекстных данных будет зависеть от конкретного мобильного приложения.

В компании добавили, что новые смартфоны получат и другие функции, основанные на использовании искусственного интеллекта и процессоров Qualcomm.

Сегодня слушаем мощную песню от Rag'n'Bone Man - Human.

Дизайнеры в коллаборации с производителем техники Lenovo создали одежду-трансформер для удаленной работы. Они представили куртку-гамак и плащ с подставкой под планшет.

Огромный капюшон позволяет полностью закрыться от окружающего мира и сосредоточиться на экране устройства. Его удерживает откидывающийся спереди клапан.

Другая куртка разворачивается и превращается в гамак, который можно повесить в парке между деревьев. Третья вещь оснащена множеством карманов и может заменить собой рюкзак.

Классические русские мемы превратили в постеры для мультфильмов Pixar. Конечно же, с помощью нейросетей.

Могла бы получиться настоящая мультивселенная!

Позитивного настроения!

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