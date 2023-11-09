9 ноября: Управление смартфоном с помощью взгляда и одежда-трансформер

Доброе утро! Новый замечательный день – новая возможность сделать что-нибудь хорошее для себя и окружающих, а также почитать хорошие новости, которые мы для вас уже успели собрать. Поехали!
Ничего необычного. Сегодня в Туле снова обещают дожди , а температура воздуха опустится до + 6 градусов.
Топ-менеджер Honor Джордж Чао рассказал, как пользователи новых смартфонов компании Magic 6 смогут управлять функциями гаджета при помощи глаз.
Технологию отслеживания взгляда назвали «мультимодальным взаимодействием, основанным на отслеживании глаз».
В области размещения фронтальной камеры смартфона будет размещен экранный вырез, похожий на Dynamic Island у iPhone. При взгляде на него участок увеличится в размерах и предоставиn владельцу телефона необходимую информацию. Например, виджет приложения Uber продемонстрирует время, оставшееся до приезда такси. Суть контекстных данных будет зависеть от конкретного мобильного приложения.
В компании добавили, что новые смартфоны получат и другие функции, основанные на использовании искусственного интеллекта и процессоров Qualcomm.
Сегодня слушаем мощную песню от Rag'n'Bone Man - Human.
Дизайнеры в коллаборации с производителем техники Lenovo создали одежду-трансформер для удаленной работы. Они представили куртку-гамак и плащ с подставкой под планшет.
Огромный капюшон позволяет полностью закрыться от окружающего мира и сосредоточиться на экране устройства. Его удерживает откидывающийся спереди клапан.
Другая куртка разворачивается и превращается в гамак, который можно повесить в парке между деревьев. Третья вещь оснащена множеством карманов и может заменить собой рюкзак.
Классические русские мемы превратили в постеры для мультфильмов Pixar. Конечно же, с помощью нейросетей.
Могла бы получиться настоящая мультивселенная!
Позитивного настроения!