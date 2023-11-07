7 ноября: Новая московская станция метро и плащ-невидимка

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с аппетитным завтраком и порцией хороших новостей. Поехали!

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Без зонтика никуда. Сегодня в Туле ливни, а воздух прогреется до +10 градусов.

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Департамент транспорта Москвы представил виртуальную карту станции метро «Киберспортивная» для игры Counter-Strike 2. На ней пройдет турнир Большой киберспортивной лиги.

По словам разработчиков, новая карта стала собирательным образом московского транспорта. На верхней части локации располагается депо электробусов, а на нижней — станция «Киберспортивная».

Турнир по Counter-Strike 2, которая вышла в конце сентября, пройдет 11 и 12 ноября на площадке Южного речного вокзала. За ходом игры можно будет наблюдать в режиме онлайн.

Просыпаемся вместе с Fall Out Boy - Centuries.

Чу Цзюньхао, физик, изучающий инфракрасное излучение, а также по совместительству профессор Академии наук Китая уверен, что в мире природы и животных, существует множество "невидимок", и это не магия, это научно подтвержденные факты. Если животные только воспроизводят на себе окраску окружающих предметов, то стеклянные шарики в воде и вовсе "исчезают". Именно этот метод исчезновения он изучал.

На научном собрании Чу продемонстрировал уникальную ткань под названием "линзовидная решетка". Этот материал состоит из рядов крошечных цилиндрических выпуклых линз, и каждая из них объект за объектом в тонкую полоску, а достаточное количество линз разбивает объект на бесконечное количество одинаковых тонких полосок, создавая у людей своего рода иллюзию невидимости.

Ученые уверены, что когда ткань и показатель преломления воздуха одинаковы, люди или предметы могут свободно становиться "невидимыми". Это позволит в будущем использовать технологию для создания невидимого оборудования, таких как слуховые аппараты. Или для реализации невидимых комнат.

А вы бы хотели себе плащ-невидимку?

Муза – дамочка капризная. И может порядком измотать не только творческих личностей, страдающих над поиском нужной рифмы, музыкальной фразы или идеального цвета для картины. Но и обычных людей, которым нужно вдохновение для обычных дел типа уборки или вылазки в магазин.

Между тем как миру уже давно известен идеальный вдохновитель. Это котик, который своим видом создаст правильный настрой и подтолкнёт к действию в нужном направлении.

Яркого настроения!