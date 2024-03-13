13 марта: Пламбоб в реальной жизни и соус для пасты из фильма «Крестный отец»

Доброе утро! Настраиваемся на продуктивный день вместе с нами. И не забываем читать только самые хорошие новости. Поехал

И снова облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Компания Electronic Arts и студия Maxis представили эксклюзивную коллекцию ювелирных изделий, вдохновленных популярным симулятором жизни The Sims. Эта коллекция была выпущена в связи с выходом нового обновления для игры.

Особенностью украшений является форма кулона, выполненная в виде характерного зеленого ромба, который символизирует игровой бренд и парит над персонажами, демонстрируя их состояние (Пламбоб).

В ассортимент коллекции входят серьги, колье и кольцо, цены на которые варьируются от 45 до 50 долларов. Приобрести эти украшения можно на официальном сайте The Sims Shop, где поклонники игры могут насладиться стильными аксессуарами, отражающими уникальный игровой мир.

Наслаждаемся новой песней от группы «Сироткин» и FEDUKа – Никто не любит быть один.

Компании Heinz и Paramount Pictures представили ограниченную коллекцию соуса для пасты, вдохновленную знаменитым фильмом «Крестный отец». Этот соус содержит ингредиенты, которые упоминает персонаж Питер Клеменца, когда он учит Майкла Корлеоне готовить идеальный соус для пасты.

Представители Heinz пояснили, что замечают растущий интерес пользователей к попыткам воссоздать рецепты блюд из фильмов и сериалов. Поэтому они решили стать одними из первых брендов, которые представляют один из культовых рецептов широкой аудитории, позволяя поклонникам фильма насладиться атмосферой и вкусом, присущими этой киноленте.

Для некоторых людей лучше вообще не приближаться к плите. Даже самые простые кулинарные задания могут превратиться в настоящий кулинарный «ураган», и попытка разогреть суп может закончиться не только вкусным обедом, но и неожиданным взрывом!

Забавного настроения!