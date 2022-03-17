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Утро в Туле
17 марта: эксперты по недвижимости оценили дом из Симпсонов и две новые игры по The Last of Us

17 марта: эксперты по недвижимости оценили дом из Симпсонов и две новые игры по The Last of Us

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Настоящее весеннее солнце. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха опустится до -8 градусов.

 

Дом 742 по Вечнозеленой аллее, в котором жила семья Симпсон из одноименного телесериала, в реальности стоил бы 500 тыс. долларов. Такую цену вымышленной постройке дали эксперты по недвижимости из Garretts Real Estate Group.

Симпсоны владели двухэтажным домом с подвалом. На первом этаже расположены прихожая, уютная гостиная и красивая столовая с эркерами. В задней части дома находится еще одна гостиная и кухня.

«На втором этаже четыре спальни! Главная спальня с красивой ванной комнатой (их несколько на этаже). Задний двор обнесен деревянным штакетником и невысокой живой изгородью из самшита. А еще патио и оригинальный домик на дереве!» — описали дом эксперты.

Оценку стоимости дома Симпсонов провели на основе данных о продажах других домов в настоящем городе Спрингфилде (штат Орегон), где живут герои мультсериала. В компании отметили, что семейство живет там с конца 1980-х годов, а тогда здание стоило в разы меньше текущей стоимости.

 

Сегодня слушаем EARTHGANG — Ghetto Gods.

 

Поклонников The Last of Us ждет несколько приятных сюрпризов. Создатели серии видеоигр готовят к выпуску два новых проекта. Они увидят свет либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го. Информацией о грядущих релизах поделился инсайдер Том Хендерсон в твиттере.

Пока неизвестно, какое отношение игры будут иметь к The Last of Us: станут ли они сиквелами, приквелами, ремейками или перезапусками основной истории. Ожидается, что проекты будут официально анонсированы в марте. Тогда фанаты франшизы смогут узнать подробности о релизах.

Ранее появившаяся на сайте Sony вакансия указывает на то, что одна из игр все-таки будет ремейком The Last of Us. В декабре прошлого года компания объявила о поиске технического гейм-дизайнера.

В задачах указывалось, что новому работнику предстоит «встроить» существующие игровые процессы в новую структуру и улучшить существующие сценарии уровней. Простым языком: специалисту придется дорабатывать уже вышедшую игру.

 

Хотя люди регулярно пытаются убедить котов, что вообще-то питомцы в доме не главные, коты часто уверены в обратном. И пусть на вид котики очень милые и покладистые, порой по характеру они настоящие бунтари, которые не желают делать так, как принято, и соблюдать манеры. Вот несколько случаев, когда коты руководствовались своими собственными правилами поведения, а иногда и от остальных требовали того же!

Хорошего дня и важного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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