18 марта: пособия для молодежи, чтобы съехать от родителей, и зарядка редкой коричневой панды

Доброе утро! Подходит к концу очередная рабочая неделя, а это значит, что пора готовится к выходным. А для этого нам потребуется щепотка улыбок, капелька смеха и небольшая порция хороших новостей.

О погоде на выходные. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух днем прогреется до +1 градуса. В субботу облачно с прояснениями и до +3 градусов, а в воскресенье снова малооблачная погода и до +4 градусов.

В Испании граждане в возрасте от 18 до 35 лет будут получать пособие в размере 250 евро (около 22 тысяч рублей). По мнению правительства, эти деньги мотивируют молодых людей съехать от родителей, передает Reuters.

Выплаты в течение двух лет смогут получать испанцы с годовым доходом ниже 24 318 евро. Около 55 процентов граждан Испании в возрасте от 22 до 29 лет живут с родителями, свидетельствует официальная статистика за 2020 год. При этом около трети испанцев моложе 25 лет (29 процентов) числятся как безработные.

Те, кто смог трудоустроиться, также не всегда имеют возможность съехать от родителей из-за низкой зарплаты. В среднем она составляет 970 евро в месяц, в то время как аренда квартиры в стране варьируется от 800 до тысячи евро.

Сегодня слушаем Sevana — Brand New | A COLORS SHOW.

Сотрудники Исследовательского центра гигантских панд «Циньлин» начали готовить 11-летнего самца коричневой панды по имени Цицзай к брачному периоду. Дважды в день они играют с ним с помощью длинной палки, заставляя как можно больше двигаться.

Как говорят эксперты, тренировки помогают укрепить ноги гигантского животного и повысить его выносливость и способность к успешному размножению. Такие физические упражнения сотрудники центра начинают проводить примерно за два месяца до начала брачного сезона. Ученые надеются, что Цицзай наконец-то заведет потомство, и они смогут понять генетическую природу коричневого окраса.

Цицзай, что в переводе означает «седьмой сын», был найден в возрасте двух месяцев в природном заповеднике в горах Циньлин. Предполагается, что мать бросила его и ушла в джунгли. У животного было нелегкое детство — другие панды его обижали и отбирали у него бамбук.

Зато сейчас Цицзай живет счастливой жизнью и является настоящим любимчиком и звездой Исследовательского центра. Более того, он является единственной коричневой пандой, содержащейся в неволе.

Даже если вы самостоятельный и взрослый человек, наверняка вам иногда хочется внимания и чтобы кто-то побыл рядом. А что уж говорить про трогательных и преданных домашних питомцев, которым жизненно необходимо проводить с любимым хозяином как можно больше времени? Правда, порой коты и собаки не хотят расставаться ни на секунду в буквальном смысле и сопровождают человека везде: в ванной, во время обеда и работы, на массаже… И это ещё не всё!

Хорошего дня и побольше личного пространства!