16 марта: робот-козлик и дом, который можно распечатать на 3D-принтере за сутки

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Весеннее солнышко. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

На Международной выставке роботов в Токио Kawasaki представила робота-козла, сделанного по образцу козерога, вида диких козлов, обитающих в некоторых частях Евразии и Африки. На нём можно ездить верхом: у Bex есть сиденье и руль. Робот способен перевезти до 100 килограммов веса по гладкой поверхности и пересечённой местности.

Bex стал совместным проектом компаний Kaleido и Kawasaki — первая ещё в 2015 году начала работать над созданием антропоморфных роботов. Kawasaki же хотела выпустить робота, который мог бы и ходить, и ездить, держа баланс.

В тех случаях, когда скорость является приоритетом и маршрут проходит по гладким мощеным поверхностям, робот может опускать свое тело и становиться на «колени». На четырёх парах колес, расположенных на каждом из них, он превращается в своего рода электрический скутер. Но когда местность неровная, Bex может становиться на «копыта» и идти — при этом по крайней мере половина из них касается земли в любой момент времени, что позволяет держать баланс.

Верхняя часть «тела» Bex полностью модульная — клиенты, которые хотят сосредоточиться на перевозке грузов, могут полностью отказаться от облика, напоминающего животное.

«Bex может перевозить легкие грузы, например материалы на стройке. Другое применение — инспекция. На огромном промышленном предприятии Bex может осмотреться, а изображения с его камеры можно удаленно проверить. Робот также может перевозить урожай, собранный людьми на сельскохозяйственных угодьях», — рассказал член команды разработчиков Bex Масаюки Соубе.

Сегодня слушаем один из трех главных треков к мультфильму «Я краснею» от Финнеаса О'Коннелла и Билли Айлиш - Nobody Like U.

Распечатанными на 3D-принтере домами уже никого не удивить. Такие проекты появлялись в Германии, Китае, США и других странах. Однако не всем компаниям удавалось ускорить процесс необычного строительства. В марте с этой задачей справился японский застройщик Serendix. Компания давно занимается разработкой высокотехнологичных строений, полностью напечатанных на инновационном 3D-принтере. В этот раз ей удалось построить дом менее чем за 24 часа.

В 2021 году Serendix представила проект концептуальных сферических домов, созданных с помощью 3D-печати. Они заинтересовали инвесторов не только из-за своего стильного футуристического дизайна, но и благодаря дешевизне. Стоимость такого дома в Японии может была сопоставима с ценой недорогого автомобиля. Но, чтобы реализовать свою идею, Serendix пришлось научиться создавать такие здания за сутки. Для этого строительство перенесли на фабрику другой компании — Hyakunen Jutaku. Она занимается проектированием и застройкой жилых домов в городе Комаки, расположенном в префектуре Айти.

При поддержке своих японских и зарубежных партнеров Serendix сумела в сжатые сроки создать 20-тонный каркас для дома из железобетона. А сборка деталей и вовсе заняла всего три часа. Как отмечают в издании Japan Today, на сборку всего строения было затрачено ровно 23 часа и 12 минут. При этом, по словам представителей компании, проект соответствует всем японским и европейским стандартам. Дом отличается отличной звукоизоляцией и вполне способен устоять даже во время землетрясения. Стоит отметить, что Serendix не демонстрирует внутреннее устройство здания, поэтому говорить об интерьере такого жилища еще рано. Однако это не отменяет впечатляющего достижения японских инженеров.

Нашу жизнь невозможно представить без питомцев. Они все по-своему удивительны и замечательны. Если вы тот хозяин, который не может остановиться на одном пушистом друге и желает завести ещё, то будьте готовы примерить на себя роль заботливой няньки. Вам придётся постоянно мирить между собой четвероногих забияк и сглаживать их конфликты, так как никто из них не пожелает делить роль «единственного и неповторимого». Посмотрите, как именно это будет происходить.

Хорошего дня и мирного настроения!