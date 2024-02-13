13 февраля: Эйфелева башня из спичек и мечта длиною в 17 лет

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости. Поехали!

Ловим снежинки налету. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха днем до -3 градусов.

Француз Ричард Плод вложил в построение своей семиметровой Эйфелевой башни из спичек не только много времени и труда, но и свою душу. Его работа стала не только символом творчества и преданности, но и уважением к наследию великого инженера Гюстава Эйфеля.

Попытка войти в Книгу рекордов Гиннесса столкнулась с некоторыми сложностями из-за использования специальных спичек без головок. Однако, благодаря вниманию общественности и поддержке СМИ, рекорд Ричарда Плода может быть признан.

Этот проект не только вдохновил людей на творчество и самовыражение, но и подчеркнул важность наследия и традиций. Работа Ричарда Плода стала ярким примером того, как один человек может создать нечто удивительное, даже используя самые обыденные материалы.



Сегодня на повторе David Guetta - Dangerous ft Sam Martin.

Ютубер Кейси Нейстат снял вдохновляющий фильм о том, как исполнил свою давнюю мечту - пробежать марафон менее чем за 3 часа. Этот успех пришелся ему после 17 лет упорных попыток и 24 неудачных пробежек.

Все началось в 2007 году, когда Нейстат попал в аварию и серьезно повредил ногу. Врачи предсказали, что он больше не сможет бегать. Однако Кейси не сдался и начал тренироваться, чтобы преодолеть свои физические ограничения. С течением времени он стал участвовать в марафонах, но его цель - финишировать за 3 часа, оставалась недостижимой.

Несмотря на многочисленные неудачи, Нейстат не бросил свою мечту и продолжал работать над собой. И вот, спустя много лет упорных тренировок, ему удалось достичь своей цели и пробежать марафон за время меньше, чем 3 часа.

Эта история стала примером того, что сильная воля и упорство могут преодолеть любые препятствия. Кейси Нейстат доказал, что никогда не стоит сдаваться и всегда стоит стремиться к своим мечтам, даже если они кажутся недостижимыми.

Кофе стимулирует работу сердца и обеспечивает приток крови к мозгу, тем самым улучшая его функцию. А котики - это не только источник тепла и любви, но и уникальные животные, которые своим мурлыканьем создают вибрации, способствующие улучшению кровообращения и снижению уровня стресса.

В целом, сочетание кофе и котиков является идеальным для здоровья сердца и мозга. Они не только улучшают самочувствие, но и помогают нам оставаться в хорошем настроении.

Бодрого настроения!