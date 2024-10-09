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Утро в Туле
9 октября: соната на проводах и уникальная система пробуждения

9 октября: соната на проводах и уникальная система пробуждения

Доброе утро! Пробуждаемся, взбадриваемся и торопимся читать только хорошие новости. Поехали!

Хмуро. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух прогреется до +10 градусов.

Обычный человек видит птиц на проводах, а музыкант — ноты. Композитор из Санкт-Петербурга, Айла, запечатлела этих птичек на фотографии и подписала: «Кто-то написал сонату птицами». Вдохновившись, она решила не просто зафиксировать момент, но и сыграть его на музыкальном инструменте.

В комментарии к своему произведению Айла пояснила для знатоков: «Каждая линейка соответствует одной из семи нот, мы играем в до мажор, поддерживая бассо остинато в тонике». Она опубликовала созданный трек и пригласила всех желающих присоединиться, интерпретируя птичью сонату по-своему.

Сегодня слушаем неповторимую группу Muse - Uprising.

Джозеф Хершер стал известен благодаря своим «бесполезным» машинам, которые на самом деле выполняют простые задачи с помощью сложных и забавных механизмов.

В этой системе пробуждения он использует множество этапов, чтобы создать комичный и нестандартный процесс, который начинается с звонка будильника и заканчивается тем, что человек поднимается с кровати.

Флешки могут быть не только функциональными, но и весьма необычными. Вот несколько интересных и оригинальных вариантов.

Нестандартного настроения!

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