8 октября: искусство из бумаги и уникальное пиво со вкусом горчицы

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Много облаков. Сегодня в Туле синоптики обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +15 градусов.

Китайский художник Пэй Хаочжэн провел целый год, экспериментируя и в итоге создав цельную стометровую (108,15 м) полоску из обычного листа А4. Это не просто была тренировка на усидчивость, а выражение художественной идеи. Лента, сложенная в форме среза мозгового нерва, получила название «Между хаосом и порядком».

Для Пэя это стало личным вызовом — узнать, что можно создать из одного листа бумаги. А его невероятное достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Слушаем и собираемся вместе с Twenty one pilots - My Blood.

Компания «Martin House Brewing» готовит неожиданный сюрприз для посетителей ярмарки в Техасе. Любители пива смогут попробовать уникальный напиток с горчичным вкусом, который обещает удивить и порадовать вкусовые рецепторы.

Этот нестандартный вариант пива отлично соответствует философии компании, которая часто игнорирует традиционные вкусы и шокирует публику смелыми решениями. Ранее «Martin House Brewing» удивляла своих поклонников пивом с необычными вкусами, такими как хот-доги, спагетти и кленовый сироп. Теперь горчица добавит в их коллекцию еще одну экстраординарную ноту.

Вдохновляйтесь нашей подборкой уникальных интерьерных решений, которые помогут преобразить ваше пространство! Здесь вы найдете креативные идеи для оформления как небольших квартир, так и просторных домов. Мы собрали примеры нестандартного использования цвета, текстуры и света, а также оригинальные способы зонирования и хранения.

Интересного настроения!