  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 8 октября: искусство из бумаги и уникальное пиво со вкусом горчицы - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
8 октября: искусство из бумаги и уникальное пиво со вкусом горчицы

8 октября: искусство из бумаги и уникальное пиво со вкусом горчицы

Доброе утро! Врываемся в новый день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Много облаков. Сегодня в Туле синоптики обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +15 градусов.

Китайский художник Пэй Хаочжэн провел целый год, экспериментируя и в итоге создав цельную стометровую (108,15 м) полоску из обычного листа А4. Это не просто была тренировка на усидчивость, а выражение художественной идеи. Лента, сложенная в форме среза мозгового нерва, получила название «Между хаосом и порядком».

Для Пэя это стало личным вызовом — узнать, что можно создать из одного листа бумаги. А его невероятное достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Слушаем и собираемся вместе с Twenty one pilots - My Blood.

Компания «Martin House Brewing» готовит неожиданный сюрприз для посетителей ярмарки в Техасе. Любители пива смогут попробовать уникальный напиток с горчичным вкусом, который обещает удивить и порадовать вкусовые рецепторы.

Этот нестандартный вариант пива отлично соответствует философии компании, которая часто игнорирует традиционные вкусы и шокирует публику смелыми решениями. Ранее «Martin House Brewing» удивляла своих поклонников пивом с необычными вкусами, такими как хот-доги, спагетти и кленовый сироп. Теперь горчица добавит в их коллекцию еще одну экстраординарную ноту.

Вдохновляйтесь нашей подборкой уникальных интерьерных решений, которые помогут преобразить ваше пространство! Здесь вы найдете креативные идеи для оформления как небольших квартир, так и просторных домов. Мы собрали примеры нестандартного использования цвета, текстуры и света, а также оригинальные способы зонирования и хранения.

Интересного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
7 октября: неожиданный союз в стакане и чипсовая мода
7 октября: неожиданный союз в стакане и чипсовая мода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.