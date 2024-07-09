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Утро в Туле
9 июля: коллекция оружия из палок и подручная клавиатура

9 июля: коллекция оружия из палок и подручная клавиатура

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Не забываем дома головные уборы. Сегодня в Туле облачно с проясненями, а воздух в городе прогреется до +29 градусов.

Художник Мартин Брикман показал свою огромную коллекцию "оружия", созданного из обычных палок. Этот необычный проект поднимает вопрос о том, что именно делает что-то произведением искусства. 

Брикман утверждает, что именно этот момент трансформации обычного в необычное, когда нечто получает новый статус и смысл, является ключевым в его творчестве. Его коллекция "оружия" из палок заставляет зрителей задуматься о природе искусства и границах между повседневностью и художественным самовыражением.

Сегодня слушаем Mitski - Washing Machine Heart.

Ютубер Glarses, известный своими креативными проектами, недавно вдохновился дизайном куртки с клавишами клавиатуры от бренда Liminal. Однако, вместо простого воспроизведения внешнего вида, Glarses решил сделать клавиши функциональными.

Используя печатные платы, переключатели и множество проводов, Glarses сумел подключить клавиши на своей куртке к компьютеру. Теперь пользователь может набирать текст, управлять мультимедиа или выполнять другие задачи, просто нажимая на клавиши, пришитые к одежде.

Хотя Glarses пошутил, что такая куртка идеальна для "тусовок", на самом деле она может быть полезна в различных ситуациях. Это инновационное решение демонстрирует, как творческий подход может превратить обычную одежду в практичное и функциональное устройство.

Во многих культурах есть мнение, что традиция рукопожатия возникла среди воинов. Они использовали этот жест, чтобы показать, что у них нет оружия, и они не представляют угрозы. Со временем эта традиция стала частью повседневной жизни и используется при приветствии и прощании.

Даже в мире животных можно наблюдать похожее поведение: некоторые виды при встрече «жмут» друг другу конечности.

Дружелюбного настроения!

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