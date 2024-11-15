15 ноября: тамбовские кондитеры удивляют шоколадом и 3D-печать в действии

Доброе утро! Долгожданная пятница уже началась. И нужно не забыть хорошенько отдохнуть и прочитать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пасмурно и до 0 градусов. В субботу снова солнца не дождаться, но уже потеплеет до +2 градусов. Воскресенье будет аналогичная погода, но станет еще теплее.

В Тамбове кондитеры решили порадовать любителей сладкого нестандартными сочетаниями и представили новую линейку шоколада с экзотическими вкусами. Теперь на прилавках можно найти шоколад «картошка с луком» и «хлеб с чесноком».

Эти оригинальные вкусы стали результатом экспериментов местных мастеров, стремящихся удивить потребителей и расширить горизонты привычного восприятия шоколада. Ожидается, что новинки вызовут интерес не только у местных жителей, но и у туристов, стремящихся попробовать что-то новое и необычное.

Слушаем хорошую песню для хорошего настроения - ГРУППА ПИЦЦА - Оружие.

Инженер Дэвид Флориан представил свой новый проект — лодку, полностью напечатанную на 3D-принтере и питаемую энергией от солнечных панелей, установленных на её крыше. Оригинальный дизайн вдохновлён моделью Benchy, широко используемой для тестирования 3D-принтеров.

Создание увеличенной версии модели заняло всего 6 дней, и результат впечатляет: корпус лодки весит чуть больше 250 килограммов. Для придания проекту аутентичности Флориан добавил выхлопную трубу с дым-машиной, что делает лодку ещё более привлекательной и необычной.

Проект Дэвида Флориана не только демонстрирует возможности современных технологий, но и подчеркивает важность устойчивого развития, используя солнечную энергию для передвижения по воде.

В нашем современном мире изобилие товаров порой настолько велико, что глаза разбегаются! В такой ситуации особенно важно выделяться и запоминаться. Мы собрали для вас несколько ярких и смешных реклам, которые точно останутся в памяти. Эти креативные подходы не только привлекают внимание, но и вызывают улыбку, показывая, что даже в море товаров можно найти что-то уникальное.

Креативного настроения!