14 ноября: битва за идеальный стейк и ностальгия на елке

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Холода на подходе. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе опустится до -1 градуса.

В мире кулинарии всё чаще пересекаются пути человека и технологий. Недавний поединок между известным кулинарным блогером Ником Диджованни и роботом-гуманоидом NЕО стал настоящим событием, привлекшим внимание как любителей кулинарии, так и тех, кто интересуется искусственным интеллектом.

В ходе состязания Ник и NЕО должны были приготовить идеальный стейк. Робот, оснащённый передовыми алгоритмами и сенсорами, взял на себя основную задачу — приготовление филе-миньон средней прожарки. Его точные движения и расчёты позволили добиться отличного результата, однако не обошлось без трудностей. Программа NЕО запрещает использование ножа, и в процессе приготовления ему приходилось обращаться за помощью к Нику для нарезки овощей и других ингредиентов.

Ник, с его богатым опытом и кулинарной интуицией, с удовольствием помогал роботу, демонстрируя, что даже самые продвинутые технологии не могут полностью заменить человеческий подход к кулинарии. В результате получился не только вкусный стейк, но и интересный обмен опытом между человеком и машиной.

Сегодня слушаем Morandi - Save Me.

Жительница подмосковного города Королева вместе с дочерьями организовала уникальную семейную мастерскую, где создают елочные игрушки из ваты, вдохновленные советским бытом. Эти милые и ностальгические украшения быстро завоевали популярность в Интернете, привлекая внимание как молодого поколения, так и людей, помнящих те времена.

Каждая игрушка — это не просто изделие, а маленький кусочек истории, который вызывает теплые воспоминания о праздниках прошлого. Мастерицы используют традиционные техники и материалы, чтобы воссоздать атмосферу советского Нового года.

В нашей сегодняшней фотоподборке мы хотим познакомить вас с удивительными и забавными гусями! Эти пернатые создания не только красивы, но и полны характера. В каждом кадре запечатлены их игривые моменты, забавные позы и любопытные взгляды.

Милого настроения!