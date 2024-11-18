18 ноября: наедине с тарелкой и карп с человеческим лицом

Доброе утро! Новый день, новая неделя, новая порция духоподъемных новостей. Поехали!

Холодно и сыро. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха составит до +4 градусов.

В мире, где социальные взаимодействия часто становятся источником стресса, Pizza Hut сделала шаг навстречу интровертам, открыв уникальный ресторан для одного человека. Этот оригинальный концепт позволяет насладиться уединением и вкусной пиццей в уютной обстановке.

Ресторан оформлен в фирменных красных тонах сети и предлагает своим гостям минималистичный интерьер: всего один диван и один стол.

Меню включает специальную мини-пиццу, представленную в 20 различных вариантах — от классических до необычных сочетаний. Однако интроверты должны помнить, что время наедине с пиццей ограничено: внутри заведения можно находиться всего 15 минут.

Сегодня заряжаемся на день вместе с Ёлка - Всё зависит от нас.

Четырехлетний карп кои по кличке Боб стал настоящей звездочкой в социальных сетях, привлекая внимание пользователей своим удивительным внешним видом — на его голове можно разглядеть черты человеческого лица. Хозяин рыбы, Малкольм Поусон, приобрел Боба за £150 три года назад для своего садового пруда, не подозревая, что его питомец станет интернет-звездой.

Регулярно публикуя видео с Бобом в соцсетях, он собирает миллионы просмотров и вызывает восхищение у зрителей. Уникальный карп стал центром внимания не только в семье Поусонов, но и среди их друзей. Теперь Малкольм рассматривает возможность расширения пруда, чтобы обеспечить своему растущему питомцу больше пространства. Боб, без сомнения, продолжит радовать своих поклонников и удивлять всех своим необычным обликом.

Этнические маски — это уникальные произведения, которые отражают культурное наследие и духовные традиции различных народов мира. В каждой культуре маски выполняли множество функций: от ритуальных до декоративных. Они служили символами силы, защиты, и даже общения с духами предков.

В этой фотоподборке мы представляем разнообразие этнических масок, созданных руками мастеров из разных уголков планеты.

Загадочного настроения!