  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 18 ноября: наедине с тарелкой и карп с человеческим лицом - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
18 ноября: наедине с тарелкой и карп с человеческим лицом

18 ноября: наедине с тарелкой и карп с человеческим лицом

Доброе утро! Новый день, новая неделя, новая порция духоподъемных новостей. Поехали!

Холодно и сыро. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха составит до +4 градусов.

В мире, где социальные взаимодействия часто становятся источником стресса, Pizza Hut сделала шаг навстречу интровертам, открыв уникальный ресторан для одного человека. Этот оригинальный концепт позволяет насладиться уединением и вкусной пиццей в уютной обстановке.

Ресторан оформлен в фирменных красных тонах сети и предлагает своим гостям минималистичный интерьер: всего один диван и один стол. 

Меню включает специальную мини-пиццу, представленную в 20 различных вариантах — от классических до необычных сочетаний. Однако интроверты должны помнить, что время наедине с пиццей ограничено: внутри заведения можно находиться всего 15 минут. 

Сегодня заряжаемся на день вместе с Ёлка - Всё зависит от нас.

Четырехлетний карп кои по кличке Боб стал настоящей звездочкой в социальных сетях, привлекая внимание пользователей своим удивительным внешним видом — на его голове можно разглядеть черты человеческого лица. Хозяин рыбы, Малкольм Поусон, приобрел Боба за £150 три года назад для своего садового пруда, не подозревая, что его питомец станет интернет-звездой.

Регулярно публикуя видео с Бобом в соцсетях, он собирает миллионы просмотров и вызывает восхищение у зрителей. Уникальный карп стал центром внимания не только в семье Поусонов, но и среди их друзей. Теперь Малкольм рассматривает возможность расширения пруда, чтобы обеспечить своему растущему питомцу больше пространства. Боб, без сомнения, продолжит радовать своих поклонников и удивлять всех своим необычным обликом.

Этнические маски — это уникальные произведения, которые отражают культурное наследие и духовные традиции различных народов мира. В каждой культуре маски выполняли множество функций: от ритуальных до декоративных. Они служили символами силы, защиты, и даже общения с духами предков.

В этой фотоподборке мы представляем разнообразие этнических масок, созданных руками мастеров из разных уголков планеты. 

Загадочного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 +2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
15 ноября: тамбовские кондитеры удивляют шоколадом и 3D-печать в действии
15 ноября: тамбовские кондитеры удивляют шоколадом и 3D-печать в действии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.