15 мая: пивной рай на колесах, и собор Парижской Богоматери, и Мона Лиза в новом формате.

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей, которые мы для вас уже собрали в наш утренний блог. Наслаждайтесь!

Солнце выглянет. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +15 градусов.

Немецкая пивоварня Berg Bier придумала, как сделать жизнь любителей пенного напитка еще приятнее. Компания разыгрывает уникальный грузовой велосипед Biertransporter, способный вместить целых два ящика пива!

Эта необычная новинка, созданная в сотрудничестве с Convercycle, отличается нестандартной конструкцией. В сложенном состоянии Biertransporter имеет длину около двух метров, но при необходимости заднее колесо сдвигается назад, образуя грузовую платформу размером 40х60 см.

Прочная стальная рама, алюминиевые сошки вместо подножки для удобства погрузки, стильные белые покрышки и дисковые тормоза Magura CT – этот велосипед создан для комфортных поездок.

Biertransporter – мечта любого любителя пива! Ведь с таким транспортным средством стратегический запас любимого напитка всегда будет под рукой.

Сегодня слушаем JAWNY - Honeypie.

Компания LEGO продолжает удивлять мир своими креативными идеями. В этот раз она решила порадовать ценителей искусства и архитектуры двумя новыми наборами, которые позволят собрать легендарные шедевры –собор Парижской Богоматери и Мону Лизу.

Набор Notre-Dame de Paris, состоящий из 4383 деталей, станет частью коллекции LEGO Architecture. Он представляет собой детально проработанную модель знаменитого собора, которая позволит воссоздать все его архитектурные особенности.

"Мона Лиза" же пополнит линейку LEGO Art. Набор из 1503 деталей позволит собрать не только сам портрет, но и золотую раму, в которой он выставлен в Лувре. Кстати, число деталей выбрано не случайно: 1503 год считается официальной датой создания шедевра Леонардо да Винчи.

Оба набора поступят в продажу в 2024 году – Notre-Dame de Paris 1 июня, а "Мона Лиза" 1 октября. Однако, для самых нетерпеливых уже открыта возможность предзаказа на сайте LEGO.

Дизайнер Джилл Эштон, известная в социальных сетях под именем Betty Pepper, создает удивительные работы, объединяющие различные методы и материалы, включая старые ткани, книги, бумагу и другие найденные объекты. Она придает новую жизнь старым предметам, создавая волшебные миры, полные историй.

Великого настроения!